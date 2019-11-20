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У прокуратуры с сегодняшнего дня забирают досудебное расследование
20 ноября 2019 | 09:53
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Прокуратура прекращает функцию досудебного расследования, в том числе "дел Майдана", 20 ноября 2019 года, однако прокуроры продолжат руководить расследованиями в производствах, которые перейдут к органам досудебного расследования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"20 ноября 2019 года прокуратура прекращает функцию досудебного расследования, однако продолжает осуществлять процессуальное руководство в расследовании, то есть организацию и координацию досудебного следствия", - сообщили в ГПУ.
В ведомстве указали, что все незавершенные расследования передаются в соответствии с квалификацией в Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Службу безопасности Украины и т.д. "Вместе с тем, полномочия прокуроров выполнять процессуальные действия в рамках расследований обеспечит их непрерывность", - добавили в Генпрокуратуре.
"С образованием в ГБР специализированного управления и переходом к нему следователей материалы производств будут направлены им для дальнейшей работы над расследованиями", - заявили в ГПУ.
В ведомстве отметили, что досудебное расследование осуществлялось прокуратурой временно. Эта функция прокуратуре не присуща и не входит в функции прокуратуры, согласно Основному Закону и Закону Украины "О прокуратуре". В "Переходных положениях" Конституции Украины и УПК Украины отмечается, что до создания Государственного бюро расследований полномочия по досудебному расследованию осуществляют следователи прокуратуры, а после начала его работы - должны завершить расследование в определенный срок или решить вопрос о поручении его осуществления другим органам досудебного расследования.
Напомним, в ГБР создано подразделение по расследованию "дел Майдана", относительно продолжения следствия по которым ранее выражали обеспокоенность адвокаты семей Небесной сотни - погибших во время акций протеста в 2013-2014 годах.
Источник: УНН
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