|
В КГГА заявили, что кинотеатр "Киев" непригоден к использованию
21 ноября 2019 | 12:20
распечатать комментарии [0] добавить в
Здание кинотеатра "Киев" сейчас находится в непригодном состоянии и начинает разрушаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В здание годами не вкладывались деньги, а старый арендатор не допускал службы для проверки состояния здания.
"Как показало обследование кинотеатра, его помещения сокрушительно эксплуатировалось годами, сюда не укладывалось ни копейки, а посетители ежедневно оказывались в опасности. Крыша в ужасном состоянии, плесень на потолке, пожарные выходы замурованы, а в подвале разрушаются несущие конструкции. Старый арендатор не допускал представителей городских служб к осмотру всех помещений. Это стало возможным только после того, как арендатор освободил здание кинотеатра", - говорится в сообщении.
В частности, специалисты установили, что в здании отсутствуют системы дымоудаления, речевого оповещения о пожаре, автоматизации систем противопожарной защиты, молниезащита.
"В нерабочем состоянии находятся системы внутреннего противопожарного водоснабжения, система автоматической пожарной сигнализации. Эвакуационные выходы не соответствуют нормам эксплуатации людей при пожаре, в объеме лестничной клетки на выход снаружи устроено помещение", - резюмировали в КГГА.
Как сообщается, в ближайшее время планируется заседание Комиссии по вопросам собственности КГГА, где будет решаться вопрос о дальнейших действиях по спасению здания.
Напомним, ранее сообщалось, что в феврале КГГА получила пять заявок на конкурс по поводу аренды кинотеатра "Киев". Срок аренды составляет 10 лет.
РБК-Украина
также читайте
[19.11.2019]
|
по теме
САП вручила подозрение Садовому
21. 11. 2019 | 12:51
Специализированная антикоррупционная прокуратура официально объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому. Об этом заявил сам Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
SpaceX Starship Mk1 разорвало на испытаниях
21. 11. 2019 | 12:36
20 ноября, на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса во время предварительных испытаний у корабля Starship Mk1 оторвало верхнюю часть.
Зеленский отреагировал на заявления Коломойского о "дружбе с РФ"
21. 11. 2019 | 12:23
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавние заявления бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости Киеву возобновить дружбу с Москвой. Об этом шла речь во время брифинга президента в Очакове.
SkyUp открыла новый рейс из Киева в Пизу
20. 11. 2019 | 10:01
Украинский лоукостер SkyUp Airlines открыл продажу билетов на рейс Киев – Пиза. Первый перелет планируется выполнить 1 апреля 2020 года.
У прокуратуры с сегодняшнего дня забирают досудебное расследование
20. 11. 2019 | 09:53
Прокуратура прекращает функцию досудебного расследования, в том числе "дел Майдана", 20 ноября 2019 года, однако прокуроры продолжат руководить расследованиями в производствах, которые перейдут к органам досудебного расследования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»