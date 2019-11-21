В КГГА заявили, что кинотеатр "Киев" непригоден к использованию

В здание годами не вкладывались деньги, а старый арендатор не допускал службы для проверки состояния здания.

"Как показало обследование кинотеатра, его помещения сокрушительно эксплуатировалось годами, сюда не укладывалось ни копейки, а посетители ежедневно оказывались в опасности. Крыша в ужасном состоянии, плесень на потолке, пожарные выходы замурованы, а в подвале разрушаются несущие конструкции. Старый арендатор не допускал представителей городских служб к осмотру всех помещений. Это стало возможным только после того, как арендатор освободил здание кинотеатра", - говорится в сообщении.

В частности, специалисты установили, что в здании отсутствуют системы дымоудаления, речевого оповещения о пожаре, автоматизации систем противопожарной защиты, молниезащита.

"В нерабочем состоянии находятся системы внутреннего противопожарного водоснабжения, система автоматической пожарной сигнализации. Эвакуационные выходы не соответствуют нормам эксплуатации людей при пожаре, в объеме лестничной клетки на выход снаружи устроено помещение", - резюмировали в КГГА.

Как сообщается, в ближайшее время планируется заседание Комиссии по вопросам собственности КГГА, где будет решаться вопрос о дальнейших действиях по спасению здания.

Напомним, ранее сообщалось, что в феврале КГГА получила пять заявок на конкурс по поводу аренды кинотеатра "Киев". Срок аренды составляет 10 лет.

РБК-Украина