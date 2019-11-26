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ГПУ готовит снятие неприкосновенности с Федины из-за угроз Зеленскому

26 ноября 2019 | 12:20

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ГБР направило в прокуратуру соответствующий проект подозрения.



В Генеральную прокуратуру Украины направили проект сообщения о подозрении нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине из-за угроз президенту Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Сообщается, что следователи ГБР при оперативном сопровождения СБУ направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении Зеленского. Также подозрение готовятся объявить волонтеру Марусе Зверобой.

Кроме этого, в прокуратуру направили проект представления в Верховную раду Украины о согласии на привлечение Федины к уголовной ответственности.

По данным следствия, 26 октября 2019 Федина и Зверобой в ходе трансляции на YouTube и в Facebook "выражали угрозы убийством", адресованные Зеленскому. Квалификация их действий - угроза убийством в отношении президента (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ завела дело из-за высказываний нардепа Федины в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Также сообщалось, что лингвистическая экспертиза установит, были ли в ее высказываниях угрозы.

РБК-Украина



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