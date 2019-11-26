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ГПУ готовит снятие неприкосновенности с Федины из-за угроз Зеленскому
26 ноября 2019 | 12:20
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ГБР направило в прокуратуру соответствующий проект подозрения.
Сообщается, что следователи ГБР при оперативном сопровождения СБУ направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении Зеленского. Также подозрение готовятся объявить волонтеру Марусе Зверобой.
Кроме этого, в прокуратуру направили проект представления в Верховную раду Украины о согласии на привлечение Федины к уголовной ответственности.
По данным следствия, 26 октября 2019 Федина и Зверобой в ходе трансляции на YouTube и в Facebook "выражали угрозы убийством", адресованные Зеленскому. Квалификация их действий - угроза убийством в отношении президента (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ завела дело из-за высказываний нардепа Федины в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Также сообщалось, что лингвистическая экспертиза установит, были ли в ее высказываниях угрозы.
РБК-Украина
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