Производство труб в Украине обвалилось

26 ноября 2019 | 12:43

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Основные трубные предприятия Украины в январе-октябре текущего года снизили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до около 880 тыс. тонн, при этом в октябре выпущено около 70 тыс. тонн этой продукции. Как сообщили Интерфакс-Украина в объединении “Укртрубопром”, в том числе предприятия объединения за январь-октябрь-2019 сократили производство труб на 7,5% — до 626,4 тыс. тонн, в том числе в октябре выпущено 42,9 тыс. тонн.

Выпуск труб на “Интерпайп-НТЗ” за указанный период снизился на 19,6% — до 193,2 тыс. тонн (в октябре — 11 тыс. тонн), на “Интерпайп НМТЗ” — на 2,9%, до 92,6 тыс. тонн (6,3 тыс. тонн). “Интерпайп Нико Тьюб” сократил производство на 1,9% — до 303,8 тыс. тонн (23,2 тыс. тонн). Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) нарастил выпуск труб на 28,4% — до 17,2 тыс. тонн (в октябре — 0,5 тыс. тонн), “Сентравис” — на 6,7%, до 17,4 тыс. тонн нержавеющих труб (1,7 тыс. тонн). Завод “Трубосталь” снизил выпуск труб на 8,3% — до 2,2 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн). Не входящий в объединение “Укртрубопром” Мариупольский меткомбинат (ММК) им.Ильича за 10 месяцев нарастил выпуск труб на 4,1% — до 125,3 тыс. тонн (в октябре — 13,594 тыс. тонн), тогда как “Коминмет” снизил на 12,9% — до 124,9 тыс. тонн (13,3 тыс. тонн).



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