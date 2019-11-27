Саратовские школьники попросили у американцев денег

27 ноября 2019 | 12:33

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У школы в Саратовской области несколько лет возникают проблемы с протекающей крышей. В результате деньги на ремонт пришлось выделять американцам. Средства на починку местные власти не давали, хотя о проблеме было известно давно. Тогда школа обратилась в американский благотворительный фонд, который согласился помочь. Правда, смета проекта неожиданно увеличилась, и проблему так и не решили.

Это не первый раз, когда россияне обращаются за помощью в решении внутренних социальных проблем к иностранцам. Так, жильцы недостроенного в Уфе дома пожаловались, что замерзают из-за недоделанного отопления Папе Римскому. Примечательно, что после этого отопление заработало. А жители Киселевска Кемеровской области просили у генсека ООН и премьер-министра Канады предоставить им убежище из-за тяжелой экологической ситуации в районе.



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