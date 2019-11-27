ТЕМА

Саратовские школьники попросили у американцев денег

27 ноября 2019 | 12:33

распечатать        комментарии [0]       добавить в

У школы в Саратовской области несколько лет возникают проблемы с протекающей крышей. В результате деньги на ремонт пришлось выделять американцам. Средства на починку местные власти не давали, хотя о проблеме было известно давно. Тогда школа обратилась в американский благотворительный фонд, который согласился помочь. Правда, смета проекта неожиданно увеличилась, и проблему так и не решили.


Это не первый раз, когда россияне обращаются за помощью в решении внутренних социальных проблем к иностранцам. Так, жильцы недостроенного в Уфе дома пожаловались, что замерзают из-за недоделанного отопления Папе Римскому. Примечательно, что после этого отопление заработало. А жители Киселевска Кемеровской области просили у генсека ООН и премьер-министра Канады предоставить им убежище из-за тяжелой экологической ситуации в районе.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100