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власти Мексики задержали подозреваемых в убийстве группы мормонов
02 декабря 2019 | 08:35
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Девять членов мормонской семьи были убиты в начале ноября.
Трое подозреваемых в убийстве группы мормонов на севере Мексики были задержаны в воскресенье в ходе совместной операции военных и бойцов Национальной гвардии латиноамериканской страны. Об этом сообщила газета El Universal со ссылкой на источники в федеральных силовых ведомствах.
Девять членов мормонской семьи Ле Барон, в том числе шестеро детей, были убиты в начале ноября на границе штатов Сонора и Чиуауа. Все они имели гражданство Мексики и США. Трагедия заставила их родственников обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой приравнять мексиканские наркокартели к террористическим группировкам.
Намерение главы Белого дома пойти на такой шаг вызвало резкую реакцию со стороны властей Мексики. Министр иностранных дел Марсело Эбрард, комментируя эти планы, заявил, что латиноамериканская страна не потерпит попыток нарушения своего суверенитета со стороны других государств, однако готова бороться с "транснациональной организованной преступностью". Ожидается, что на следующей неделе в Мехико пройдут переговоры представителей властей Мексики с министром юстиции и генеральным прокурором США Уильямом Барром.
С января по октябрь текущего года от рук преступников в Мексике погибли более 29,5 тыс. человек. Ответственность за небывалый разгул насилия в значительной степени лежит на наркомафии.
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