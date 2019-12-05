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Орлы Медведчука баловались слежкой
05 декабря 2019 | 12:02
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Личный охранник кума Путина задержан СБУ.
Спецоперация СБУ, в рамках которой прошли обыски у соратников Виктора Медведчука, кума российского президента, может являться подготовкой к «нормандскому саммиту». Об этом написал журналист Юрий Бутусов.
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[27.11.2019]
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