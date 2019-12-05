ТЕМА

Орлы Медведчука баловались слежкой

05 декабря 2019 | 12:02

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Личный охранник кума Путина задержан СБУ.


Спецоперация СБУ, в рамках которой прошли обыски у соратников Виктора Медведчука, кума российского президента, может являться подготовкой к «нормандскому саммиту». Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

«Зеленский перед встречей с Путиным нанес удар по его куму Медведчуку в Киеве», – прокомментировал спецоперацию Бутусов.

По его словам, обыски проводились на ул. Большая Васильковская 23-Б, где располагаются частные силовые структуры, близкие к Медведчуку, и офис «ОПЗЖ».

«Операция проходила в помещениях детективного и охранного агентства «Шторм», которое обеспечивает безопасность самого Медведчука и структур «Оппозиционной платформы за жизнь», задержан один из учредителей компании Константин Иванов», – написал Бутусов.

Он добавил, что Иванову, одному из личных охранников Медведчука, объявили о подозрении в слежке и незаконном сборе информации.

Inforesist



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