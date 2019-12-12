YouTube впроваджує суворіщі правила щодо контенту

12 декабря 2019 | 10:21

Це стосується й коментарів.

YouTube вводить більш сувору політику щодо контенту на своїй платформі. Це має допомогти компанії боротись з мовою ненависті та погрози на адресу будь-кого з користувачів, які до цього могли залишитись непоміченими модераторами. Про це повідомляє Engadget.

Компанія більше не допускатиме матеріали, які «зловмисно ображають кого-небудь на підставі приналежності до тієї чи іншої раси, статі, сексуальної орієнтації». Крім того, буде видалятися контент, що містить явні і приховані загрози, а також відео, в яких імітується насильство по відношенню до кого-небудь або містяться висловлювання, які передбачають фізичне насильство. Крім того,з партнерської програми будуть видалені канали, які регулярно порушують цю політику, що позбавить їх заробітку на платформі.

В компанії також зазначили, що практично завершили впровадження функції, яка дає модератором можливість продивлятись потенційно небезпечні коментарі, до того, як їх побачать усі.

Критики уже встигли звинуватити YouTube в упередженості і пов'язують введення нових правил з політикою. У блозі сервісу відзначається, що правила будуть діяти для всіх, але будуть винятки, наприклад, відео сатиричного характеру або ролики для освітніх, наукових або художніх цілей.

Нагадаємо: минулого місяця стало відомо, що нові умови надання послуг YouTube змушують деяких користувачів та авторів контенту дуже непокоїтись через те, що компанія може видалити їх акаунт. Згідно з оновленими правила відеохостингу, з 10 грудня 2019 року YouTube зможе заблокувати доступ акаунта до всього сервісу або його частини, якщо вважатиме, що надання користувачу доступу більше не має комерційного сенсу.