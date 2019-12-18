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НБУ обещает: Приватбанк не вернется Коломойскому
18 декабря 2019 | 09:07
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Действующее законодательство Украины исключает возвращение “ПриватБанка” экс-владельцам, сообщат пресс-служба Национального банка Украины, комментируя информацию, которая появляется накануне рассмотрения апелляции о законности национализации финучреждения 19 декабря.
“В Законе “О системе гарантирования вкладов физических лиц” установлен прямой запрет на возвращение прежним хозяевам акций банка, который был признан неплатежеспособным, но затем был продан новому инвестору, — пояснили в НБУ. — То есть, если инвестор, а в случае с “ПриватБанком” — это государство, приобрел акции неплатежеспособного банка, то он не может быть лишен права собственности на приобретенные им акции”.
Кроме того, предыдущие владельцы банка не имеют права требовать от государства возмещения любых убытков, которые, по их мнению, могли быть нанесены в результате приобретения акций банка.
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