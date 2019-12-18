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JBL показала беспроводные наушники, которым не нужна зарядка
18 декабря 2019 | 09:46
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В дужки наушников встроен материал, впитывающий солнечные лучи — это позволяет отказаться от обычной зарядки. Сейчас JBL проводит краудфандинговую кампанию на платформе Indigogo для сбора средств на запуск этой линейки.
Прототип устройства подключается к смартфону пользователей через Bluetooth, как обычные наушники. В устройство встроена батарея мощностью 700 мА·ч, которую можно полностью зарядить за два часа через USB-шнур. Этого хватит на 24 часа работы наушников.
Помимо обычной зарядки, на дужках наушников находится материал Powerfoyle от шведской компании Exeger. Этот тип фольги может генерировать энергию не только в солнечный день, но также в помещении и в условиях искусственного или рассеянного естественного освещения.
Инженеры отмечают, что полтора часа прогулки под открытым небом способны продлить работу наушников на 68 часов, а два часа в день — на 168 часов.
Сейчас JBL предлагает купить первые прототипы таких наушников JBL Reflect Eternals за $144. Поставки намечены на октябрь 2020 года.
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