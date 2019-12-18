ТЕМА

Лучшие гаджеты десятилетия по версии журнала Time

18 декабря 2019 | 09:50

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Первое место занял iPad от Apple — планшет, пошатнувший необходимость покупки ноутбуков в далеком 2010 году. На втором месте – электрокар американского миллиардера Илона Маска Tesla Model S, представленный в 2012 году.


Также вошел в список миниатюрный компьютер Raspberry Pi (2012), Google Chromecast (2013), беспилотник DJI Phantom (2013) и колонка Amazon Echo (2014).

На восьмом и девятом местах часы Apple Watch, представленные в 2015 году, и наушники Apple AirPods, которые увидели свет в 2016 году соответственно.

На девятом и десятом местах рейтинга оказались игровая приставка Nintendo Switch (2017) и адаптивный контроллер для игровой консоли Xbox elite controller (2018).



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