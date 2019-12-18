ТЕМА

Відомий хакер назвав найзахищеніший месенджер

18 декабря 2019 | 09:55

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Месенджер Signal – краще, ніж месенджер Telegram, тому що він має відкритий вихідний код. Про це повідомив відомий американський хакер Ендрю Ауренхаймер.


Відповідаючи на запитання журналіста-який месенджер найбезпечніший-він сказав:

“Я не знаю. Я б припустив, що всі вони не супер безпечні і, ймовірно, мають помилки і експлойти. Принаймні, Signal має відкритий вихідний код, використовує стандартні криптографічні протоколи і за замовчуванням використовує наскрізне шифрування”.

Також Ауренхаймер вважає, що “це краще, ніж Telegram, який не володіє цими властивостями”. Крім цього, він додав, що у цих двох месенджерів “можуть бути уразливість нульового дня” (це вразливість, яка раніше не була відома і описана – Ред.)

“Вони зазвичай працюють на телефоні, який може бути зламаний будь – яким противником, у якого є гроші”, – підсумував він.


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