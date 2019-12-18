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"сімпсонам" - 30 років!
18 декабря 2019 | 09:12
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Мультсеріалу "Сімпсони" виповнилося 30 років, так як саме 17 грудня 1989 року побачила світ перша серія найдовшого в історії американського телебачення мультсеріалу "Сімпсони", передає УНН.
Так, демонстрація повноцінних серій мультсеріалу розпочалася 17 грудня 1989 року на каналі FOX.
Персонажі "Сімпсонів" - американська сім'я з жовтою шкірою, виряченими очима і чотирма пальцями на руках, адже тільки у Бога п'ять пальців. Мультиплікатор і карикатурист Метт Ґрейнінг назвав героїв на честь своєї власної сім'ї.
Наприклад, імена Лізи, Меґґі, Мардж і Гомера взяті від сестер, матері і батька Метта Ґрейнінга відповідно, Барт - анаграма слова brat ("невихована дитина"), а його прообразом був сам Метт Ґрейнінг і його старший брат Марк.
Мультсеріал в сатиричному ключі показує життя сімейства Сімпсонів та інших жителів вигаданого містечка Спрінгфілд, висміюючи багато кліше і стереотипів, зокрема - стиль життя "середньостатистичного американця", особливості світових культур в цілому, знаменитостей і навіть самого телебачення.
Однак "Сімпсони" приховують багато цікавих фактів і відсилань.
1. За початковим задумом головним героєм мав бути Барт.
Творці мультсеріалу порахували, що бунтівний підліток з неохайною зачіскою стане більш вдалим медійним символом епохи. Однак в підсумку вибір головного персонажа упав на батька сімейства. На думку Ґрейнінга, дурнуватий Гомер повинен був стати відправною точкою розвитку драматургії і більш вдало вписується в комедійну концепцію серіалу.
2. Клоун Красті повинен був стати секретним альтер его Гомера.
Красті виглядає в точності як Гомер, тільки з клоунським макіяжем. Виявляється, так сталося не випадково. За початковим задумом Красті - це уявне альтер его Гомера, яким був одержимий Барт, бачачи того по телевізору. Це повинно було привнести додатковий драматизм в сюжет, натякаючи на те, що Гомер таємно мріяв роздобути любов сина. Надалі творці серіалу вирішили, що дана лінія буде занадто складною для глядача і перетворили Красті в самостійного персонажа.
3. Ліза стала вегетаріанкою через Пола Маккартні.
Те, що в серіалі періодично з'являлися анімовані версії багатьох знаменитостей, ні для кого не новина. Коли продюсери запросили Пола Маккартні озвучити самого себе в одній із серій, той поставив умову, що сценаристи зроблять Лізу вегетаріанкою, і не будуть відходити від цього образу до кінця. Дане побажання співака пояснюється тим, що він сам також є вегетаріанцем. Сценаристи виконали умову угоди, і герой Пола Маккартні з'являється в одній із серій разом зі своєю дружиною.
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4. "Сімпсони" передбачили президентство Трампа.
Напередодні виборів президента США в 2016 році в Америці став популярний мем з кадром з серії "Сімпсонів" 2000 року, в якій вказується, що Дональд Трамп стане главою держави. Це правда, але тільки частково, оскільки в серіалі не були показані перемога Трампа на виборах і його президентство. Просто в одному з епізодів 2000 року Барт бачить майбутнє, де Ліза стає президентом США і випадково згадує, що успадкувала величезну бюджетну кризу від попереднього глави держави Дональда Трампа. З огляду на те, що до цього Трамп був лише потенційним кандидатом на пост президента Америки, такий збіг дійсно здається незвичним.
5. Слово "D'oh!" з самого початку не було прописано в сценарії.
6. Серіал може закінчитися початком циклу.
Відзначимо, що за своє тривале телевізійне життя "Сімпсони" за версією журналу "Time" удостоїлися титулу кращого мультсеріалу XX століття, а також встигли отримати масу нагород, включаючи 21 статуетку престижної премії "Emmy" і цілих 22 "Annie", а в 2000 році в честь шоу навіть була відкрита зірка на Алеї Слави в Голлівуді.
Так, на даний момент мультсеріал налічує 671 серію. 673 серія стане заключною у 31 сезоні і вийде 5 січня 2020 року.
Нагадаємо, що у лютому з'явилося повідомлення про те, що "Сімпсонів" продовжать на два сезони.
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