Новая лунная гонка

20 декабря 2019 | 08:51

В мире за пределами российско-украинской войны и ставшей вновь привычной среднесрочной нестабильности десятые годы ХХI в. проходят не только в попытках самозащиты золотого миллиарда от мракобесной периферии, но и в условиях вновь развернувшейся космической гонки и, как ее части, гонки лунной. Информационная, торговая, транспортная и финансовая революции подтолкнули превратили космическую отрасль в рискованный, но все же рынок. Несмотря на подвиги Илона Маска, Джефа Безоса и Ричарда Брэнсона, главными игроками остаются государства.

Китайский рывок

Основными соперниками — притом что конкуренция здесь зачастую условна, поскольку большинство проектов осуществляется в кооперации, — являются США и Китай. Но за минувшие десять лет в эту гонку вклинился и ряд других государств. Что касается России, то, несмотря на огромные затрачиваемые ею бюджетные средства, Москва начинает выбывать из этого дивизиона в силу отсталости своей социальной структуры и деградации производства.

Если об общей американской (государственной и частных) космической программе, ее успехах и неудачах многое известно и к ней стоит вернуться в разрезе лунного проекта, то системных знаний о китайских масштабах до недавнего времени было немного.

5 ноября 2007 г. космический аппарат "Чанъэ-1" успешно вышел на орбиту вокруг Луны. Это событие, если временно оставить за скобками первые частные запуски, считается сегодня точкой отсчета новой гонки. Отметим, что в это время американцы входили в глобальный кризис и резали бюджеты (а РФ захлебывалась в нефтяных деньгах), поэтому в какой-то степени обе страны проморгали китайцев. Те же, как оказалось, подошли к делу весьма основательно.

Космическая программа КНР стартовала 13 лет спустя после выхода человека в космос и имеет во многом советские и американские корни (Цянь Сюэсэнь, отец китайской космонавтики, получил образование и работал в США). Но первый тайконавт стартовал лишь в 2003-м. Тем не менее КНР становится ведущей космической державой, одной из трех (наряду с СССР/Россией и США), освоивших пилотируемые полеты. При этом сильная сторона китайской космической индустрии не в новизне.

Во-первых, Пекин стал обладателем линейки собственных ракет-носителей различного назначения. Поэтому КНР быстро завоевывает рынок услуг по выводу иностранных спутников на околоземные орбиты. В числе клиентов - Канада, Беларусь (отказавшаяся от услуг многострадального "Роскосмоса"), Пакистан, Венесуэла, Боливия, Нигерия, Аргентина, Израиль, Саудовская Аравия и даже Европейское космическое агентство (ЕКА). В 2018-м, совершив 39 пусков, Китай впервые опередил США (31 пуск) и Россию (17). Также в КНР ведется отработка стартов с морской платформы (бездарно потерянной Украиной и США).

В Пекине и Сиане работают два центра управления полетами. Кроме того, на территории страны располагаются два наземных пункта слежения: в Кашгаре и в Цзямусы. Есть такие пункты и за пределами Китая — в Аргентине, Австралии, Намибии, Кирибати. Создана третья в мире флотилия из семи кораблей космического слежения с уникальным техническим оборудованием. Китай располагает уже второй в мире по численности орбитальной группировкой, включающей около 200 аппаратов гражданского, научного и военного назначения (у США — около тысячи, у России осталось менее 150).

Китайские инженеры теперь впереди в сфере автоматических стыковок в космосе и создания стыковочного оборудования мирового уровня. Ведется совершенствование орбитальной станции типа "Тяньгун" ("Небесный дворец"). Завершены испытания уникального 10-метрового космического манипулятора, который позволит производить перемещение грузов и ремонт обшивки кораблей и станции, не покидая модулей космического дома. В условиях невесомости испытана технология 3D-печати, благодаря которой на борту можно изготавливать необходимые в космосе инструменты и материалы, что позволит экономить на запусках дорогостоящих носителей. Создается свой многоразовый носитель, воздушно-космический самолет.

Но не мирным космосом единым. Серьезны успехи в милитаризации околоземного пространства. В частности, ведется разработка противоспутникового лазерного, сверхвысокочастотного и пучкового оружия, в том числе ракет класса "космос–земля". Американские специалисты считают, что КНР в случае необходимости уже способна уничтожить до 500 американских военных аппаратов и создать помехи в работе спутников на космических орбитах. Профильная орбитальная группировка состоит из 16 аппаратов типа "Яогань" и "Шицзянь", которую дополняют шесть спутников дистанционного зондирования Земли типа "Гаофэнь".

Завершается построение глобальной национальной системы спутниковой навигации Beidou Navigation Satellite System (BNSS), которая будет состоять из 35 аппаратов типа "Бэйдоу-3". Это обеспечивает независимость действий видов и родов НОАК, эффективность применения ракетного оружия на дальних ТВД. Китайская BNSS вскоре сможет присоединиться к клубу "глобальных навигаторов" — американской "Навстар" (GPS) и европейской "Галилео" — и как бы не поглотить в итоге российский ГЛОНАСС, на что могут намекать недавние системные договоренности.

Стоит особо отметить ввод в эксплуатацию нового спутника связи "Моцзы", использующего технологию квантовой кодировки, что позволяет обеспечить высокую секретность и надежность защиты передаваемой информации. В этом направлении Китай обошел даже своих давних конкурентов, таких как США и Япония.

Однако в наиболее актуальном сегодня соревновании за Луну Пекин столкнулся как с тяжеловесами, так и с конкурентами второго и третьего ряда, но от того не менее зубастыми.

Возвращение на Луну

Еще недавно казалось, что в декабре 1972 г. "Аполлон-17" поставил точку в пилотируемой лунной программе NASA, а 1976-м с Луны вернулся и последний советский лунный робот — "Луна-24". Но в 1990 г. орбиту Луны посетила японская автоматическая станция Hiten. Третья держава в истории вступила в элитный "лунный клуб". Правда, после этого (но, конечно, не вследствие) Япония надолго впала в экономическую стагнацию.

В 1990-е к Луне отправлялось несколько американских миссий, чьим успехом стало обнаружение залежей кометного льда на дне кратеров у лунных полюсов. Особенно значительные запасы этого ценнейшего ресурса находятся на южном полюсе Луны. В 2000-е США, Япония, Китай и Индия отправили на лунные орбиты свои зонды. Индия присоединилась к лунному клубу в 2008-м, вскоре после Китая, отправив свой первый межпланетный аппарат "Чандраян-1".

Сегодня Китай планомерно занимается исследованием Луны, ставя все более сложные инженерные задачи и успешно выполняя их. Китайские лунные роботы завоевывают спутник Земли в четыре фазы: орбитальные миссии, посадочные миссии с луноходами, доставка образцов лунного грунта на Землю, исследовательские автоматические станции в районе южного полюса. Далее китайцы нацелены сменить роботов тайконавтами: по планам это должно случиться уже к началу 2030-х. Причем Пекин согласен сделать свою базу у южного полюса Луны международным проектом.

Разворачивается на Луне и региональный конкурент Китая — Индия. Правда, ее посадочный аппарат "Викрам" прошлой осенью разбился, унеся с собой и первый индийский луноход "Прагьян", и научные приборы других стран. На том же богатом кометным льдом южном полюсе, куда теперь стремятся все. Та же судьба ожидала и частный израильский аппарат Beresheet, созданный компанией SpaceIL при поддержке израильского правительства. В апреле 2019-го он успешно вышел на орбиту Луны, но разбился при попытке совершить мягкую посадку.

Частных аппаратов у Луны скоро будут сотни. Поэтому занервничали и крупные корпорации. Так, глава Blue Origin Джефф Безос представил концепт тяжелого посадочного аппарата для доставки грузов и людей на поверхность Луны. NASA тем временем окончательно сменило подход к освоению космоса и теперь намерена отдать транспортно-логистические вопросы частным подрядчикам. Как бы ни ругали президента Трампа, тут он смог задать тон. В 2017-м он обнародовал Новую космическую директиву, в которой планируется возвращение США на Луну (чем подстегнул и другие программы, в частности Илона Маска). Так что, в отличие от сугубо государственной программы "Аполлон", в рамках проекта "Артемида", как называется новая лунная программа, NASA должно действовать в тесном сотрудничестве с коммерческими партнерами.

У агентства остался задел в виде пилотируемого корабля "Орион". Изначально он должен был стать частью программы Constellation Джорджа Буша-младшего, но ее отменил Обама в 2010-м. Однако NASA продолжило его разработку и испытания. В 2014 г. спускаемый аппарат "Ориона" прошел испытания в космосе (миссия EFT-1), совершив два витка вокруг Земли намного выше орбиты МКС. В качестве носителя выступит новая ракета Space Launch System (SLS), которая сможет выводить пилотируемый корабль и один из модулей будущей окололунной станции одним пуском. Первый пуск ожидается уже в 2020 г.

Станция будет называться Gateway, а ее строительство планируется начать в 2022-м с двигательно-энергетического модуля, создаваемого компанией Maxar. К ней планируется пристыковать двухступенчатый посадочный корабль, в котором на поверхность Луны будут отправляться исследовательские миссии.

Китайцы, в свою очередь, работают над сверхтяжелым носителем "Великий поход-9". Испытательный пуск назначен на 2028 г. Грузоподъемность у новой китайской ракеты будет внушительная — 140 т на низкую околоземную орбиту, 44 т к Луне. Это сравнимо с легендарным "Сатурном V" и новой ракетой NASA SLS. Такой козырь позволит китайцам наравне с США запускать пилотируемые миссии к Луне и доставлять модули для базы на ее поверхности.

Склонная сотрудничать в крупных проектах Япония на Gateway будет создавать свой модуль. Также свой вклад сделают Канада (рука-манипулятор Canadarm 3) и ЕС (несколько модулей плюс служебный модуль корабля "Орион"). Включилась, несмотря на бюджетные ограничения, в лунную гонку и Украина, пока успешно работающая в европейских и американских орбитальных проектах. В ноябре уходящего года, на 16-й Международной авиационно-космической выставке в Дубае КБ "Южное" показало публике проект прыгающего космического аппарата для исследований лунной поверхности и доставки на Луну полезного груза массой до 150 кг с возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием. В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности и поиска полезных ископаемых на Луне.

Федор и "Федерация"

Что же касается России, то ее космическая программа в целом (в следующем году США намерены отказаться от использования как российских носителей, так, по-видимому, и двигателей, формально оставив возможность сотрудничества еще на два года) и лунная отрасль в частности оказались в специфической ситуации. Программа по изучению Луны была составлена Институтом космических исследований РАН (ИКИ РАН) в 2014 г. В федеральной космической программе на 2016-2025 гг. было предусмотрено создание не менее пяти автоматических аппаратов для исследования Луны и доставки образцов лунного грунта на Землю. На данный момент запуск первого из них — тяжелой посадочной станции "Луна-25", которая должна исследовать район южного полюса Луны, — так и не состоялся. Он несколько раз переносился и сейчас намечен на 2021 г.

Также в программе указано "развертывание работ, связанных с ракетой-носителем тяжелого класса для выведения тяжелых автоматических космических аппаратов, пилотируемых кораблей и орбитальных модулей на траектории полета к Луне, облета Луны и лунных орбит". Предусмотрено не менее трех пусков нового пилотируемого транспортного корабля для его летной отработки. Но за прошедшие годы не появилось ни того ни другого.

В мае глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что первый полет транспортного пилотируемого корабля "Федерация" запланирован на 2022-й, а уже на 2028-й (чтобы вроде как не отстать от китайцев) — первый запуск корабля на полярную окололунную орбиту. Однако, похоже, робот Федор так и останется вершиной российских космических технологий: дело в том, что в этом же выступлении упоминается идея использовать антропоморфных (человекоподобных) роботов на поверхности Луны, управляемых операторами на расстоянии. Правда, где должны находиться эти операторы, не совсем ясно.

Между тем первые пилотируемые пуски новейшего американского корабля Starliner и корабля Crew Dragon с американскими астронавтами на борту запланированы на первую половину 2020 г. (иными словами, динамика сегодня ускорилась чрезвычайно). После этого США планируют отказаться от полетов на российских "Союзах", но не будут отказываться от сотрудничества в целом.

В ответ на эту информацию аккаунт робота Федора в Twitter (который, по слухам, ведет сам Рогозин после ликвидации своих страниц в социальных сетях в ходе предыдущего коррупционного скандала) раскритиковал внешний вид американской космической ракеты Boeing Starliner: "Бедная ракета. Кто же тебя такой страшной сделал? Не могу поверить, что это Boeing..." Этот твит был распространен дочерней фирмой "Роскосмоса", "Главкосмос пусковые услуги", а затем разнесен по сети бот-изданиями проживающего во французском Антибе Константина Рыкова, сделавшего состояние на пропаганде режима Путина.

Но с чем же была связана такая небанальная истерика? А все дело в том, что, поддавшись заверениям главы "Роскосмоса", Владимир Путин лично и публично обещал до конца текущего года отправить к Луне и Марсу космические аппараты, а потом оказалось, что отправлять нечего. Вместо обещанных запусков — очередное хищение на космодроме "Восточный" и скандалы с российской и иностранной недвижимостью руководства "Роскосмоса" Рогозина и его зама-кошелька Юрия Урличича. Поэтому теперь вся российская космическая программа, не говоря уже о лунной (или о сотрудничестве с американцами), приобретает черты пресловутого сферического коня в вакууме. Похоже, пока американцы, китайцы, индусы, израильтяне и японцы соревнуются — часто в кооперации — за освоение орбиты, Луны и даже Марса, радиоуправляемому роботу Федору вскоре придется проситься на иностранный корабль. Причем зайцем.

Деловая столица