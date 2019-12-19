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В Конгрессе США проголосовали за почти 700 млн долл. помощи для Украины
19 декабря 2019 | 10:03
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Конгресвумен-демократка Марси Каптур сообщила, что на 2020 год Конгресс одобрил выделение Украине в целом 698 млн долларов помощи.
Это на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году. Голосование за законопроекты по финансированию работы правительства США на 2020-й год состоялись в Палате представителей накануне. В дальнейшем их должен рассмотреть Сенат США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
“В настоящее время когда весь мир озадачен из-за политизации вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от Российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой администрации, снова незаконно задержать подобную поддержку”, — говорится в заявлении Марси Каптур.
Также Комитет по иностранным делам Сената США в среду, 18 декабря поддержал проект жестких санкций в отношении России S.482, которые один из соавторов законопроекта назвал “адскими”.
Напомним, накануне сенат США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопроводов РФ и помощь Украине.
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