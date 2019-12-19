Сотрудники СБУ продавали гражданским сведения о телефонных разговорах - ГПУ

По версии следствия, указанные лица, вероятно, “за деньги сбывали сведения о телефонных разговорах, соединения и телефонные трафики с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия информации”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся санкционированные обыски по месту жительства и работы.

Также решается вопрос об объявлении указанным должностным лицам подозрения по ч. 1 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации), ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) УК Украины и избрания меры пресечения.

Напомним, контрразведчику СБУ сообщили о подозрении в нарушении конфиденциальности телефонных разговоров.