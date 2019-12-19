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Сотрудники СБУ продавали гражданским сведения о телефонных разговорах - ГПУ

19 декабря 2019 | 10:06

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Прокуратура Киевской области разоблачила деятельность гражданского лица и служащих ГУ СБУ Донецкой и Луганской областях, которые могут быть причастны к организации сбыта информации, полученной незаконным путем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Генпрокуратуры Украины.


По версии следствия, указанные лица, вероятно, “за деньги сбывали сведения о телефонных разговорах, соединения и телефонные трафики с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия информации”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся санкционированные обыски по месту жительства и работы.

Также решается вопрос об объявлении указанным должностным лицам подозрения по ч. 1 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации), ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) УК Украины и избрания меры пресечения.

Напомним, контрразведчику СБУ сообщили о подозрении в нарушении конфиденциальности телефонных разговоров.

Источник: УНН


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