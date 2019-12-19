ТЕМА

Техосмотр транспорта возвращается

19 декабря 2019 | 10:08

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Со следующего года в Украине должны восстановить технический осмотр автомобильного транспорта. Об этом вечером в среду сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.


“В директиве и в соглашении об ассоциации с ЕС это положение — среди обязательных... Я надеюсь, что за следующий год этот законопроект будет принят. Возможно, там будет предложено постепенное внедрение, например, начиная с переоборудованных машин, тех, которые впервые ввозятся, машины в употреблении, ввезенные из-за границы автомобили, проверка раз в два года... Надо это постепенно внедрять, чтобы подготовить инфрастуктурную среду”, — сказал Криклий.

Министр считает, что сегодня удастся избежать коррупционных схем, по которым в 2011 году был отменен обязательный техосмотр, когда он проходил под контролем ГАИ. По мнению Криклия, с коррупцией в этой сфере позволит бороться видеофиксация процедур техосмотра.



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