|
Драка со стрельбой на Борщаговке в Киеве
21 декабря 2019 | 17:43
распечатать комментарии [0] добавить в
у раненого выбит глаз, прострелены ноги и грудь.
На проспекте Курбаса в Киеве (Никольская Борщаговка в Святошинском районе столицы) едва удалось избежать непоправимого, когда мужчина из травматического пистолета обстрелял двоих оппонентов. Следственно-оперативная группа и патрульные полицейские на месте происшествия установили, что между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них сделал несколько выстрелов из оружия. В результате происшествия 44-летний пострадавший с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки был доставлен в больницу, а 33-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь на месте. У мужчины, на которого указали свидетели, копы обнаружили кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия при нем не нашли. Также на месте обнаружили шесть гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу, сообщает отдел коммуникации полиции Киева. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 49-летний житель столицы, ранее проблем с законом не имевший.
также читайте
[18.12.2019]
[18.12.2019]
[18.12.2019]
[12.12.2019]
|
по теме
Техосмотр транспорта возвращается
19. 12. 2019 | 10:08
Со следующего года в Украине должны восстановить технический осмотр автомобильного транспорта. Об этом вечером в среду сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.
Сотрудники СБУ продавали гражданским сведения о телефонных разговорах - ГПУ
19. 12. 2019 | 10:06
Прокуратура Киевской области разоблачила деятельность гражданского лица и служащих ГУ СБУ Донецкой и Луганской областях, которые могут быть причастны к организации сбыта информации, полученной незаконным путем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Генпрокуратуры Украины.
В Конгрессе США проголосовали за почти 700 млн долл. помощи для Украины
19. 12. 2019 | 10:03
Конгресвумен-демократка Марси Каптур сообщила, что на 2020 год Конгресс одобрил выделение Украине в целом 698 млн долларов помощи.
Відомий хакер назвав найзахищеніший месенджер
18. 12. 2019 | 09:55
Месенджер Signal – краще, ніж месенджер Telegram, тому що він має відкритий вихідний код. Про це повідомив відомий американський хакер Ендрю Ауренхаймер.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»