Он так же отметил, что компьютер Starliner ошибся в расчетах времени, считая, что уже вышел на орбиту, хотя на самом деле это было не так. В результате Starliner сжег больше горючего, чем предполагалось, что не дало ему возможности достичь МКС.
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Недолетев до МКС Starliner вернулся на Землю
23 декабря 2019 | 10:19
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"Космический корабль Starliner от Boeing Space благополучно вернулся на Землю и приземлился точно в яблочко. Хотя космический аппарат не достиг своей намеченной орбиты и не состыковался с космической станцией, он выполнил множество тестовых задач для нашей космической программы", - заявили в NASA.
Напомним, что глава NASA Джим Брайденстайн объяснил неудачу миссии тем, что для стыковки Starliner с космической станцией не хватило горючего.
"Примерно через 30 минут после запуска стало понятно, что космический аппарат не достиг определенной орбиты и не сможет стыковаться с Международной космической станцией из-за нехватки горючего", - заявил Джим Брайденстайн.
Он так же отметил, что компьютер Starliner ошибся в расчетах времени, считая, что уже вышел на орбиту, хотя на самом деле это было не так. В результате Starliner сжег больше горючего, чем предполагалось, что не дало ему возможности достичь МКС.
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