"Примерно через 30 минут после запуска стало понятно, что космический аппарат не достиг определенной орбиты и не сможет стыковаться с Международной космической станцией из-за нехватки горючего", - заявил Джим Брайденстайн.

Он так же отметил, что компьютер Starliner ошибся в расчетах времени, считая, что уже вышел на орбиту, хотя на самом деле это было не так. В результате Starliner сжег больше горючего, чем предполагалось, что не дало ему возможности достичь МКС.