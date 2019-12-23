Об этом Стране рассказал источник в СБУ.

По словам офицера спецслужбы, найдены мертвыми четверо сотрудников СБУ. По информации Страны, оперативная группа СБУ из трех офицеров столичного главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления спецслужбы, выполняли задание по документации трафика контрабанды через так называемый «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией.

Об этом участке ранее много писали в центральных и региональных СМИ – дело в том, что непосредственно вдоль границы Украины местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений. Через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.

Видимо, СБУ в очередной раз попыталась выяснить, что происходит на этом участке границы. Но тут их ожидала неудача – оперативную группу просто убили.

По информации источников Страны в СБУ, в спецслужбе произошел «слив» информации местным бандитам о прибытии спецгруппы оперативников. После того, как с опергруппой была потеряна связь, их начали искать. И нашли мертвыми, все тела были со следами пыток. Убиты «контрольными» выстрелами в голову.

В СБУ пока официально не подтверждают факт гибели своих сотрудников на Закарпатье.

"Страна"