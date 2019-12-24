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Россия грозит США санкциями, но "чтобы себе не навредить"
24 декабря 2019 | 08:41
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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готовит ответ на введенные накануне санкции США из-за проекта "Северный поток – 2".
"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", – сказал Лавров в эфире Первого канала.
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