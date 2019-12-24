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Россия грозит США санкциями, но "чтобы себе не навредить"

24 декабря 2019 | 08:41

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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готовит ответ на введенные накануне санкции США из-за проекта "Северный поток – 2".


"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", – сказал Лавров в эфире Первого канала.

Накануне, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который предполагает санкции в отношении газопровода из России в Германию "Северный поток – 2". Трубоукладчик "Северного потока – 2" швейцарско-нидерландская компания Allseas сразу же приостановила работу, несмотря на то, что строительство завершено более чем на 90%. Представители Allseas заявили, что не восстановят работу "до получения юридических, технических и экологических разъяснений от соответствующего органа США".

Санкции предусматривают отказ в американских визах и блокировку всех американских активов иностранных граждан и компаний, имеющих отношение к проектам "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Они являются частью законопроекта об оборонных расходах. Американские представители неоднократно называли газопровод, по которому российский природный газ будет экспортироваться в Германию, угрозой энергетической безопасности Европы. В законопроекте он назван "инструментом принуждения".



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