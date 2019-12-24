Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, - Джулиани

24 декабря 2019 | 08:43

Американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, включая Мари Йованович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал New York.

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани сделал соответствующее заявление в интервью журналу 8 декабря, после возвращения в Нью-Йорк из поездки в Украину. Джулиани утверждает, что Сорос "контролировал" Йованович.

"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР", - сказал Джулиани.

Ранее бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что хотел устранить бывшего посла Америки в Украине Мари Йованович с должности.

РБК-Украина