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КНДР готовит "рождественский подарок" для США
24 декабря 2019 | 08:48
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Пхеньян готовится к снятию вопроса денуклеаризации с переговоров.
Северная Корея собирается ввести жесткую политику в отношении США в качестве "рождественского подарка" для Белого дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным источников издания, приближенные к северокорейскому руководству, "жесткая политика" предусматривает снятие вопроса денуклеаризации с переговоров.
Кроме того, анонсированная "жесткая политика" закрепит статус КНДР как государства с ядерным оружием. Пхеньян также больше не будет добиваться отмены санкций с целью экономического развития ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, а вместо этого усилит свою приверженность государственной идеологии самообеспечения.
РБК-Украина
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