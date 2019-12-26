Обрушение промышленности. В правительстве чего-то не понимают

Большой обвал и невозмутимый министр

А в сравнении с октябрем, по данным Госстата, промышленное производство в ноябре сократилось на 1,9% (а без учета сезонного фактора - на 4,6%). В целом же по итогам 11 месяцев этого года промышленность упала на 1,2% по сравнению с 11 месяцами прошлого года. Причем падение было зафиксировано почти во всех отраслях промышленности: в перерабатывающей - на 5%, в добывающей - на 7,9%, а в поставках электроэнергии и газа - на 12,3% (опять же с учетом эффекта календарных дней).

При этом, согласно данным Госстата, промпроизводство сокращается еще с июня этого года. В октябре, с учетом эффекта календарных дней, оно снизилось на 5% по сравнению с октябрем 2018 г., в сентябре - на 1,3% к сентябрю прошлого года.

Примечательно, что в день выхода статистических данных министр экономики Тимофей Милованов в своем интервью заявлял, что определенные секторы промышленности в Украине растут: "У нас экономика в принципе растет, потребление растет, строительство, капитальные инвестиции. Это хорошо", - сказал он. Однако данные статистики опровергли слова министра.

Явные проблемы

Мария Репко, заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии, считает причиной сокращения промпроизводства совпадение факторов: неблагоприятной для украинской металлургии ситуации на мировых рынках, а также укрепления гривни, что является негативным фактором для экспортеров.

В то же время она отметила, что в последние годы экономический рост был в отраслях, которые ориентированы на внутренний спрос - в финансовом секторе, в строительстве и в услугах. "Это связано с ростом зарплат и, соответственно, с внутренним спросом. Часто они удовлетворяются за счет импорта, который становится дешевым за счет крепкой гривни", - отметила она. Среди экспортных секторов единственным успешным стала аграрная промышленность.

Еще одной причиной снижения промпроизводства послужила теплая осень, которая значительно снизила потребность в энергии. По данным Госслужбы статистики, промпроизводство в сфере энергетики снизилось в ноябре этого года по сравнению с ноябрем прошлого года на 9,3%.

Необходимая помощь

Такой спад в промышленном производстве конечно же отразится на показателях прироста ВВП в последнем квартале этого год.



Александр Громыко, президент Украинской Ассоциации производителей, основатель компании Saturn, входящей в KTD Group, на своей странице в Facebook отметил, что для того, чтобы остановить процесс падения промпроизводства, нужно принять ряд мер. В том числе, по его мнению, нужно стабилизировать курс на уровне 25-27 грн за доллар, поднять пошлины на выпускаемую в Украине продукцию и обнулить - на комплектующие, а также упростить введение антидемпинговых пошлин. Кроме того, следует начать борьбу с теневой экономикой и теневым импортом, и запустить программу компенсаций процентных ставок по кредитам на покупку оборудования для производства.

По мнению экономического эксперта Алексея Куща, с падением промпроизводства нужно бороться, поскольку оно хоть и занимает не самый большой удельный вес, но значение его велико. "В Америке уже прекрасно понимают, что для того, чтобы в третичном секторе экономики - услуги, образование и наука - формировалась база развития, нужно иметь конкуретноспособное промышленное ядро. Чтобы люди могли тратить деньги на медицину, на образование, на потребление, они должны эти деньги где-то заработать. А в основном его зарабатывают в промышленности. Промышленность - это ядро, которое жизненно важно для формирования структуры всей остальной экономики", - сказал он.

В Украине пока что происходит крен в сторону первичных секторов экономики - аграрного производства и добычи полезных ископаемых, и правительство думает, что опираясь на эти сектора, и развивая сектор услуг, можно обойтись без промышленности. "Это чудовищное заблуждение, которое будет всем нам очень дорого стоить", - сказал он.

По словам Куща, сотня стран мира, которые формируют более 90% мирового ВВП, активно реализуют свои национальные промышленные политики, которые позволяют привлекать инвестиции. "Поэтому если у нас в Министерстве экономики до сих пор не определились, нужна ли нам промышленная политика, значит у нас все с этим очень печально. И промышленное производство будет падать, и рано или поздно это отразится на общей динамике ВВП", - сказал он.

По словам Куща, в мире есть самые разнообразные промышленные политики, и поэтому Украине есть из чего выбрать. Например, горизонтальные промышленные политики, когда за счет инвестиций реализуются программы повышения производительности труда, или вертикальные, когда инвестиции идут в определенные отрасли экономики. "Если мы смотрим на Украину, то у нас должно быть сочетание вертикальной и горизонтальной промышленной политики, потому что у нас одна из проблем трудовой бедности - это низкий уровень зарплат, а низкие зарплаты - из-за низкой добавленной стоимости в конечном национальном продукте. Поэтому нужно структурировать рынок труда, создавать разнообразие профессий, а также стимулировать инвестиции государственного и частного сектора в повышение производительности труда. А это - инвестиции в социальный капитал, в науку, образование и медицину", - сказал он.

В качестве примера вертикальной промышленной политики, которую можно было бы реализовать в Украине, Кущ назвал развитие сельскохозяйственного машиностроения. Пока же действительная ситуация в здесь выглядит так, что украинские аграрии часто покупают тракторы белорусского производства, потому что правительство Беларуси через уполномоченные банки платят украинским аграриям компенсации при их приобретении.

Еще одна сфера, где можно было бы реализовать промышленную политику, - авиастроение: в Украине есть потенциал развития грузовых авиаперевозок и средне- и ближнемагистральных пассажирских направлений. Поэтому можно было бы создавать лизинговые компании, которые способствовали бы развитию авиастроения, национальных авиакомпаний, а это "потянуло" бы за собой расширение аэропортов и логистических центров.

В то же время следует отметить, что главные драйверы ВВП Украины - строительство и розничная торговля - пока что показывают хорошие результаты. И хотя в октябре этого года по сравнению с сентябрем строительство упало на 2,2%, то в ноябре по сравнению с октябрем - на 1,1%. В целом же в январе-ноябре этого года по сравнению с янтарем-ноябрем пришлого года строительство выросло на 21,3%. В плюсе и розничная торговля: если в октябре по сравнению с сентябрем обороты увеличились на 2,3%, то в ноябре по сравнению с октябрем - уже на 2,8%. А за 11 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом пришлого года розничная торговля выросла на 10,2%. Но, как мы выяснили, такая ситуация не может продолжаться долго, и торговля в Украине замедлит рост вслед за промышленностью, тогда как тренд в строительстве уже разворачивается по итогам осенних месяцев.

Деловая стоица