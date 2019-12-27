Как в новогоднюю ночь в Киеве будет работать метро и наземный пассажирский транспорт

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Киевпастранс”.
Как сообщается, в Киеве в новогоднюю ночь метро и пассажирский наземный транспорт будут работать дольше. Свою работу в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года продлят автобусы, троллейбусы и трамваи. Также до 5:00 1 января во режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.
Пресс-служба КП “Киевпастранс” опубликовала график последних отправлений транспорта от конечных остановок:
|
№
м-ту
|
Кінцеві пункти
|
Останнє відправлення від кінцевої
|
Тролейбусні маршрути
|
3
|
Ст. метро “Палац спорту” > Залізничний масив
|
04:05
|
5
|
Ст. метро “Площа Льва Толстого” > вул. Білицька
|
03:55
|
8
|
Ст. метро “Площа Льва Толстого” > вул. Смілянська
|
04:30
|
12
|
Залізничний вокзал “Центральний” > Ст. метро “Васильківська”
|
03:35
|
14
|
Залізничний вокзал “Центральний” > Ботанічний сад
|
04:25
|
16
|
Майдан Незалежності > вул. Академіка Щусєва
|
04:00
|
18
|
Майдан Незалежності > вул. Сошенка
|
04:15
|
24
|
Вул. Північна > проспект Свободи
|
04:00
|
26
|
Ст. метро “Нивки” > проспект Свободи
|
04:50
|
30
|
Кадетський Гай > вул. Милославська
|
03:00
|
32
|
Вул. Північна > вул. Сошенка
|
03:55
|
37
|
Ст. метро “Лісова” > вул. Милославська
|
04:00
|
38
|
Національний музей історії України у Другій світовій війні > ст. метро “Видубичі”
|
04:00
|
41
|
Ст. метро “Святошин” > вул. Тулузи
|
04:00
|
50
|
Ст. метро “Либідська” > вул. Милославська
|
03:00
|
Автобусні маршрути
|
№
м-ту
|
Кінцеві пункти
|
Останнє відправлення від кінцевої
|
17
|
Ст. метро “Харківська” > вул. Михайла Драгоманова
|
03:25
|
20
|
Ст. метро “Площа Льва Толстого” > ж/м Корчувате
|
03:40
|
21
|
Ст. метро “Почайна” > вул. Милославська
|
04:15
|
23
|
Вул. Симиренка > вул. Салютна
|
03:30
|
33
|
Ст. метро “Лісова” > Лісовий масив
|
04:10
|
33Т
|
Ст. метро “Чернігівська” > ДВРЗ
|
03:55
|
37
|
Ст. метро “Святошин” > ж/м “Західний”
|
04:00
|
45
|
Ст. метро “Дарниця” > проспект Григоренка
|
04:00
|
46
|
Ст. метро “Лівобережна” > вул. Івана Микитенка
|
03:55
|
48
|
Ст. метро “Лівобережна” > готель “Славутич”
|
03:55
|
51
|
Ст. метро “Либідська” > ст. метро “Червоний хутір”
|
04:00
|
53
|
Ст. метро “Контрактова площа” > Рибальський півострів
|
03:50
|
55
|
Ст. метро “Палац спорту” > Дарницька площа
|
04:20
|
69
|
Ст. метро “Палац спорту” > вул. Литвиненко-Вольгемут
|
03:35
|
72
|
Ст. метро “Контрактова площа” > проспект Свободи
|
04:10
|
99
|
Ст. метро “Мінська” > Мінський масив
|
03:50
|
101
|
Ст. метро “Почайна” > вулиця Милославська
|
03:50
|
102
|
Кінотеатр “Братислава” > масив Виноградар
|
03:57
|
104
|
Харківське шосе > с. Бортничі
|
04:00
|
114
|
залізничний вокзал “Центральний” > вулиця Милославська
|
03:55
|
Трамвайні маршрути
|
№
м-ту
|
Кінцеві пункти
|
Останнє відправлення від кінцевої
|
1
|
Станція “Старовокзальна” > Михайлівська Борщагівка
|
04:45
|
3
|
Станція “Старовокзальна” > Михайлівська Борщагівка
|
04:05
|
8
|
Ст. метро “Позняки” > cт. метро “Лісова”
|
04:30
|
12
|
Ст. метро “Контрактова площа” > Пуща-Водиця
|
03:45
|
14
|
Cт. метро “Контрактова площа” > проспект Відрадний
|
03:30
|
28
|
Ст. метро “Лісова” > вул. Милославська
|
03:50
Сообщается также, что на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№6 , 16, 18 будет организовано с изменениями:
- троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро “Лукьяновская”;
- троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
- троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Кроме того, согласно сообщению, Киевский фуникулер в новогоднюю ночь будет работать в круглосуточном режиме.
Пресс-служба КП “Киевский метрополитен” на странице в соцсети Facebook сообщила, что в новогоднюю ночь метро будет работать на 3 часа дольше. Отмечается, что последние поезда отправятся с каждой станции в разное время. Из центра города – около 3:15. Также отмечается, что дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, размещенному на входе и на платформе станций.