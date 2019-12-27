Как в новогоднюю ночь в Киеве будет работать метро и наземный пассажирский транспорт

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Киевпастранс”.

Как сообщается, в Киеве в новогоднюю ночь метро и пассажирский наземный транспорт будут работать дольше. Свою работу в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года продлят автобусы, троллейбусы и трамваи. Также до 5:00 1 января во режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

Пресс-служба КП “Киевпастранс” опубликовала график последних отправлений транспорта от конечных остановок:

№ м-ту Кінцеві пункти Останнє відправлення від кінцевої Тролейбусні маршрути 3 Ст. метро “Палац спорту” > Залізничний масив 04:05 5 Ст. метро “Площа Льва Толстого” > вул. Білицька 03:55 8 Ст. метро “Площа Льва Толстого” > вул. Смілянська 04:30 12 Залізничний вокзал “Центральний” > Ст. метро “Васильківська” 03:35 14 Залізничний вокзал “Центральний” > Ботанічний сад 04:25 16 Майдан Незалежності > вул. Академіка Щусєва 04:00 18 Майдан Незалежності > вул. Сошенка 04:15 24 Вул. Північна > проспект Свободи 04:00 26 Ст. метро “Нивки” > проспект Свободи 04:50 30 Кадетський Гай > вул. Милославська 03:00 32 Вул. Північна > вул. Сошенка 03:55 37 Ст. метро “Лісова” > вул. Милославська 04:00 38 Національний музей історії України у Другій світовій війні > ст. метро “Видубичі” 04:00 41 Ст. метро “Святошин” > вул. Тулузи 04:00 50 Ст. метро “Либідська” > вул. Милославська 03:00 Автобусні маршрути № м-ту Кінцеві пункти Останнє відправлення від кінцевої 17 Ст. метро “Харківська” > вул. Михайла Драгоманова 03:25 20 Ст. метро “Площа Льва Толстого” > ж/м Корчувате 03:40 21 Ст. метро “Почайна” > вул. Милославська 04:15 23 Вул. Симиренка > вул. Салютна 03:30 33 Ст. метро “Лісова” > Лісовий масив 04:10 33Т Ст. метро “Чернігівська” > ДВРЗ 03:55 37 Ст. метро “Святошин” > ж/м “Західний” 04:00 45 Ст. метро “Дарниця” > проспект Григоренка 04:00 46 Ст. метро “Лівобережна” > вул. Івана Микитенка 03:55 48 Ст. метро “Лівобережна” > готель “Славутич” 03:55 51 Ст. метро “Либідська” > ст. метро “Червоний хутір” 04:00 53 Ст. метро “Контрактова площа” > Рибальський півострів 03:50 55 Ст. метро “Палац спорту” > Дарницька площа 04:20 69 Ст. метро “Палац спорту” > вул. Литвиненко-Вольгемут 03:35 72 Ст. метро “Контрактова площа” > проспект Свободи 04:10 99 Ст. метро “Мінська” > Мінський масив 03:50 101 Ст. метро “Почайна” > вулиця Милославська 03:50 102 Кінотеатр “Братислава” > масив Виноградар 03:57 104 Харківське шосе > с. Бортничі 04:00 114 залізничний вокзал “Центральний” > вулиця Милославська 03:55 Трамвайні маршрути № м-ту Кінцеві пункти Останнє відправлення від кінцевої 1 Станція “Старовокзальна” > Михайлівська Борщагівка 04:45 3 Станція “Старовокзальна” > Михайлівська Борщагівка 04:05 8 Ст. метро “Позняки” > cт. метро “Лісова” 04:30 12 Ст. метро “Контрактова площа” > Пуща-Водиця 03:45 14 Cт. метро “Контрактова площа” > проспект Відрадний 03:30 28 Ст. метро “Лісова” > вул. Милославська 03:50

Сообщается также, что на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№6 , 16, 18 будет организовано с изменениями:

троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро “Лукьяновская”;

троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Кроме того, согласно сообщению, Киевский фуникулер в новогоднюю ночь будет работать в круглосуточном режиме.

Пресс-служба КП “Киевский метрополитен” на странице в соцсети Facebook сообщила, что в новогоднюю ночь метро будет работать на 3 часа дольше. Отмечается, что последние поезда отправятся с каждой станции в разное время. Из центра города – около 3:15. Также отмечается, что дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, размещенному на входе и на платформе станций.

Киеввласть