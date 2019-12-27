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Как в новогоднюю ночь в Киеве будет работать метро и наземный пассажирский транспорт

27 декабря 2019 | 09:16

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В новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года, в Киеве автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси. Также на три часа будет продлена работа столичного метрополитена, а Киевский фуникулер будет работать в круглосуточном режиме.


Как в новогоднюю ночь в Киеве будет работать метро и наземный пассажирский транспорт

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Киевпастранс”.

Как сообщается, в Киеве в новогоднюю ночь метро и пассажирский наземный транспорт будут работать дольше. Свою работу в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года продлят автобусы, троллейбусы и трамваи. Также до 5:00 1 января во режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586. 

Пресс-служба КП “Киевпастранс” опубликовала график последних отправлений транспорта от конечных остановок:

м-ту

Кінцеві пункти

Останнє відправлення від кінцевої
 

Тролейбусні маршрути

  

3

Ст. метро “Палац спорту” > Залізничний масив

04:05

5

Ст. метро “Площа Льва Толстого” > вул. Білицька

03:55

8

Ст. метро “Площа Льва Толстого” > вул. Смілянська

04:30

12

Залізничний вокзал “Центральний” > Ст. метро “Васильківська”

03:35

14

Залізничний вокзал “Центральний” > Ботанічний сад

04:25

16

Майдан Незалежності > вул. Академіка Щусєва

04:00

18

Майдан Незалежності > вул. Сошенка

04:15

24

Вул. Північна > проспект Свободи

04:00

26

Ст. метро “Нивки” > проспект Свободи

04:50

30

Кадетський Гай > вул. Милославська

03:00

32

Вул. Північна > вул. Сошенка

03:55

37

Ст. метро “Лісова” > вул. Милославська

04:00

38

Національний музей історії України у Другій світовій війні > ст. метро “Видубичі”

04:00

41

Ст. метро “Святошин” > вул. Тулузи

04:00

50

Ст. метро “Либідська” > вул. Милославська

03:00
 

Автобусні маршрути

  

м-ту

Кінцеві пункти

Останнє відправлення від кінцевої

17

Ст. метро “Харківська” > вул. Михайла Драгоманова

03:25

20

Ст. метро “Площа Льва Толстого” > ж/м Корчувате

03:40

21

Ст. метро “Почайна” > вул. Милославська

04:15

23

Вул. Симиренка > вул. Салютна

03:30

33

Ст. метро “Лісова” > Лісовий масив

04:10

33Т

Ст. метро “Чернігівська” > ДВРЗ

03:55

37

Ст. метро “Святошин” > ж/м “Західний”

04:00

45

Ст. метро “Дарниця” > проспект Григоренка

04:00

46

Ст. метро “Лівобережна” > вул. Івана Микитенка

03:55

48

Ст. метро “Лівобережна” > готель “Славутич”

03:55

51

Ст. метро “Либідська” > ст. метро “Червоний хутір”

04:00

53

Ст. метро “Контрактова площа” > Рибальський півострів

03:50

55

Ст. метро “Палац спорту” > Дарницька площа

04:20

69

Ст. метро “Палац спорту” > вул. Литвиненко-Вольгемут

03:35

72

Ст. метро “Контрактова площа” > проспект Свободи

04:10

99

Ст. метро “Мінська” > Мінський масив

03:50

101

Ст. метро “Почайна” > вулиця Милославська

03:50

102

Кінотеатр “Братислава” > масив Виноградар

03:57

104

Харківське шосе > с. Бортничі

04:00

114

залізничний вокзал “Центральний” > вулиця Милославська

03:55
 

Трамвайні маршрути

  

м-ту

Кінцеві пункти

Останнє відправлення від кінцевої

1

Станція “Старовокзальна” > Михайлівська Борщагівка

04:45

3

Станція “Старовокзальна” > Михайлівська Борщагівка

04:05

8

Ст. метро “Позняки” > cт. метро “Лісова”

04:30

12

Ст. метро “Контрактова площа” > Пуща-Водиця

03:45

14

Cт. метро “Контрактова площа” > проспект Відрадний

03:30

28

Ст. метро “Лісова” > вул. Милославська

03:50

Сообщается также, что на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№6 , 16, 18 будет организовано с изменениями:

  • троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро “Лукьяновская”;
  • троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
  • троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Кроме того, согласно сообщению, Киевский фуникулер в новогоднюю ночь будет работать в круглосуточном режиме.

Пресс-служба КП “Киевский метрополитен” на странице в соцсети Facebook сообщила, что в новогоднюю ночь метро будет работать на 3 часа дольше. Отмечается, что последние поезда отправятся с каждой станции в разное время. Из центра города – около 3:15. Также отмечается, что дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, размещенному на входе и на платформе станций.

Киеввласть



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