Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии

27 декабря 2019 | 08:49

Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО.

Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого [предполагаемого посягательства на суверенитет Белоруссии] не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они [Запад] правы», — заявил Лукашенко сегодня в интервью главному редактору радио «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.