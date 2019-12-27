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Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии
27 декабря 2019 | 08:49
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Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО.
Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого [предполагаемого посягательства на суверенитет Белоруссии] не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они [Запад] правы», — заявил Лукашенко сегодня в интервью главному редактору радио «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.
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