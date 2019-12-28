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"Газпром" начал работать на Украину
28 декабря 2019 | 08:22
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Представитель «Газпрома» добавил, что выплата осуществлена в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря.
Вице-премьер России Дмитрий Козак ранее отметил, что выплата штрафа является «каплей в море», и отдать деньги было выгодно, чтобы избежать потенциальных рисков. Он рассказал, что в Москве заинтересованы в сохранении украинского маршрута поставок в Евросоюз и после 2024 года, когда истекает срок готовящегося соглашения.
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