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Задержан российский вор в законе Рубен Ивановский
28 декабря 2019 | 08:31
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В Херсонской области полицейские задержали разыскиваемого Интерполом гражданина РФ, который является «вором в законе».
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, по словам начальника ГУ ЧП в области Александра Прокудина, оперативники угрозыска получили информацию, что на территории города Новая Каховка скрывается человек, который объявлен в межгосударственный розыск.
«Вчера вечером полицейские задержали его в одном из развлекательных заведений города. Им оказался 54-летний гражданин России. Мужчина ранее судим, в 1997 году в Москве получил статус «вора в законе. В настоящее время он имеет запрет на въезд в Украину до января 2022 года», - рассказал Прокудин.
Как пишет Херсон онлайн, представитель верхушки криминальной иерархии по кличке «Рубен Ивановский» отдыхал в одном из ресторанов Новой Каховки в компании местного жителя. На выходе его и «взяли под руки» сотрудники областного угрозыска и полицейского спецназа.
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