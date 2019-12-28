Немцы отказали Украине в военной помощи

28 декабря 2019 | 08:39

В Министерстве иностранных дел недовольны тем, что Германия отказала Украине в предоставлении военной помощи для сопротивления российской агрессии. Об этом сообщает немецкий портал RND со ссылкой на слова главы ведомства Вадима Пристайко.

Министр поблагодарил Берлин за финансовую поддержку Украины, но посчитал ее недостаточной.

"Мы очень благодарны за финансовую поддержку со стороны Германии и политическую позицию федерального правительства. Но к сожалению, наш запрос о военной помощи был отклонен. Я надеюсь, что Берлин пересмотрит свою позицию и все же решит усилить обороноспособность Украины", - отметил Пристайко.

По его словам, Украине грозит опасность.

"Речь идет о нашем выживании как нации. Германия и ЕС много сделали для нас. Но недостаточно, чтобы остановить угрозу смерти. Мы оплакиваем 13 тысяч смертей, и, к сожалению, с каждым днем ​​их становится все больше", - сказал дипломат.

В то же время, как отмечает немецкое издание, министр иностранных дел был раздражен тем, что в Германии одобряют санкции против России незначительное меньшинство.

"Я знаю о чувстве вины, которое немцы испытывают до сих пор из-за нацистской оккупации Советского Союза. Третий рейх убил миллионы людей, в том числе многих русских. Но знаете, что? Люди, которые пострадали больше всего во время Второй мировой войны, были украинцами. Мы потеряли до десяти миллионов человек. Требуются санкции, чтобы держать россиян за столом переговоров", - сказал Пристайко.