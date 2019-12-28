Утвержден план реформирования "Укрзализныци"

28 декабря 2019 | 08:45

Подготовка “Укрзализныци” к IPO и открытие рынка железнодорожных перевозок предусмотрены в плане действий по реформированию железнодорожного транспорта, утвержденном Кабинетом министров 27 декабря 2019 года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Криклий отметил, что план действий по реформированию железнодорожного транспорта предусматривает внедрение контрактного заказа пассажирских перевозок, которые будут признаны общественно важными; меры по обеспечению безопасности перевозок при открытии рынка перевозчиков; план реструктуризации “Укрзализныця” для подготовки компании к открытию рынка железнодорожных перевозок и первичного размещения акций (IPO).

“Укрзализныця” выйдет на IPO, станет публичной и конкурентной в условиях открытого рынка. Она будет разделена на три оператора: инфраструктуры, грузового и пассажирского перевозчика перевозчика. Это передовая европейская практика и полностью соответствует имплементации Соглашения об ассоциации”, — заявил Криклий.

“Реализация принятого правительством плана действий по реформированию железнодорожного транспорта будет способствовать развитию конкуренции на рынке железных перевозок в Украине, обеспечит экономическую эффективность железнодорожных перевозок и максимально продуктивное использование инфраструктуры железнодорожного транспорта, положительно повлияет на обеспечение прав и интересов участников рынка”, — подчеркнул министр инфраструктуры.

“Устаревшие методы функционирования железнодорожной отрасли не соответствуют современным условиям ведения бизнеса и сдерживают развитие конкуренции на рынке. В течение последних лет наблюдается падение объемов перевозок грузов ж/д транспортом, в том числе транзитных перевозок. Значительное влияние на эту ситуацию имеет низкий уровень транспортнологистичних технологий, нехватка локомотивного парка “Укрзализныци”, низкие качественные показатели деятельности этого общества. Решение этих проблем возможно путем реформирования железнодорожного транспорта”, — говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту распоряжения, одним из пунктов плана является обеспечение открытия рынка железнодорожных перевозок. За его осуществление будут ответственны Министерство инфраструктуры, а также “Укрзализныця”.

Мининфраструктуры, в частности, до 2021 года необходимо усовершенствовать законодательство в сфере ж/д транспорта, разработать законодательные акты относительно функционирования конкурентного рынка ж/д транспорта. “Укрзализныця” до конца этого же периода обязана внедрить пилотный проект по запуску частных локомотивов на отдельных маршрутах на ж/д колиях общего пользования.

К концу 2019 года министерству необходимо разработать и подать на рассмотрение Кабмина акты относительно создания и функционирования Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере транспорта (НКРТ), до конца 2021 года — организовать обучение специалистов НКРТ по вопросам регулирования рынка ж/д перевозок.

УЗ совместно с министерством до 2021 года необходимо осуществить предварительный расчет тарифа на обязательные услуги по доступу с инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования стратегического значения. Мининфраструктуры и НКРТ (в случае создания) после принятия соответствующего закона — разработать и принять методику формирования указанного тарифа, а также законодательных актов касательно его учета и использования инвестиционной составляющей.

Кроме того, к концу 2020 года “Укрзализныце” необходимо разработать и внедрить геоинформационную систему распределения пропускной способности ж/д инфраструктуры (GIS) — электронную базу реестра ж/д инфраструктуры.

Вторым пунктом плана является развитие пассажирских перевозок. Для его осуществления к концу 2020 года Мининфраструктуры и “Укрзализныце” необходимо проанализировать структуры пассажирских ж/д перевозок. После принятия соответствующего закона министерство должно разработать акты по организации указанных перевозок и условий их предоставления.

К концу 2021 года Днепропетровской и Запорожской облгос администрациям, “Укрзализныце” и Мининфраструктуры необходимо реализовать пилотный проект по модернизации региональных пассажирских услуг в указанных областях в рамках технической помощи Европейского инвестиционного банка.

Помимо этого, “Укрзализныця” к концу 2021 года обязана разработать и внедрить систему управления качеством пассажирских перевозок, а также Единый электронный проездной документ на ж/д транспорте, к концу 2022 года — внедрить автоматизированную оплату проезда на пригородних маршрутах, а к концу 2023 года — обеспечить возможность для пассажиров в реальном времени отслеживать движение поезда.

Третий пункт — безопасность перевозок и техническая политика. Для его реализации Мининфраструктуры и “Укртрансбезопасности” необходимо разработать законодательные акты относительно внедрения норм европейского законодательства в сфере безопасности ж/д транспорта, а также реестры подвижного состава, ж/д инфраструктуры общего пользования стратегического значения и подъездных колей, сертификатов авторизации, безопасности и свидетельств машинистов.

К концу 2021 года “Укртрансбезопасности” и Мининфраструктуры необходимо организовать обучение специалистов центрального органа исполнительной власти, который осуществляет политику в этой сфере, а также организовать учебные семинары относительно создания и утверждения системы управления безопасностью для субъектов хозяйствования, которые планируют принять участие на рынке ж/д перевозок.

После принятия соответствующего закона министерству необходимо разработать законодательные акты по усовершенствованию технической политики в сфере ж/д транспорта, а также регулированию доступа к профессии машиниста. К концу 2021 года — разработать и принять законодательные акты о создании органа по расследованию транспортных инцидентов.

Четвертый пункт — структурные реформы “Укрзализныци”, подготовка к запуску конкурентного рынка ж/д перевозок.

“Укрзализныце”, в частности, до 2021 года необходимо подготовить вертикали локомотивного хозяйства к распределению вертикалей инфраструктуры, пассажирских, грузовых перевозок и до 2022 года передать функции и активы локомотивного хозяйства соответствующим вертикалям.

До 2021 года “Укрзализныця”, согласно плану, должна создать филиал грузовых перевозок, а также совместно с Мининфраструктуры (до 2022 года) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (до 2023 года) разработать порядок организации специальных перевозок и создать юридическое лицо — грузового перевозчика соответственно.

Кроме того, “Укрзализныця” до 2021 года обязана создать подразделение по оправлению непрофильными активами, до 2023 года — реорганизовать структуры хозяйства пассажирских перевозок, вокзалов, структуры ремонтов и обслуживания, а также создать юридические лица — пассажирского перевозчика и оператора инфраструктуры. До 2022 года — создать филиалы “Вагоноремонтная компания” и “Локомотиворемонтная компания”, а до 2023 года — соответствующие отдельные юридические лица.

До 2021 года “Укрзализныце” в рамках подготовки к IPO необходимо провести оценку своих активов, осуществить стратегический анализ на предмет определения подразделений, акции которых будут размещены, и составить договор относительно финансирования мер, необходимых для трансформации компании.