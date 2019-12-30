Кравцов подтвердил намерение уйти с поста главы "Укрзализныци"

30 декабря 2019 | 19:41

Увольнение Кравцова рассмотрят в начале 2020 года.

Руководитель АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил о решении уйти с занимаемой должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Как написал Кравцов в новогоднем обращении, он решил уволиться с должности руководителя "Укрзализныци" и перейти в публичный сектор. Он добавил, что вопрос его увольнения будет рассмотрен наблюдательным советом УЗ в начале 2020 года.

"Уже в начале 2020-го года, после рассмотрения моего обращения на заседании наблюдательного совета о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", - заявил он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов обратился в наблюдательный совет с просьбой рассмотреть его заявление об увольнении. Криклий отметил, что наблюдательный совет рассмотрит результаты деятельности правления УЗ и вопрос увольнения Кравцова.