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Кравцов подтвердил намерение уйти с поста главы "Укрзализныци"

30 декабря 2019 | 19:41

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Увольнение Кравцова рассмотрят в начале 2020 года.


Руководитель АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил о решении уйти с занимаемой должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
 
Как написал Кравцов в новогоднем обращении, он решил уволиться с должности руководителя "Укрзализныци" и перейти в публичный сектор. Он добавил, что вопрос его увольнения будет рассмотрен наблюдательным советом УЗ в начале 2020 года.
 
"Уже в начале 2020-го года, после рассмотрения моего обращения на заседании наблюдательного совета о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", - заявил он.
 
Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов обратился в наблюдательный совет с просьбой рассмотреть его заявление об увольнении. Криклий отметил, что наблюдательный совет рассмотрит результаты деятельности правления УЗ и вопрос увольнения Кравцова.
 
Позже министр инфраструктуры заявлял, что увольнение Кравцова с должности главы "Укрзализныци" может состояться до конца 2019 года. В Министерстве инфраструктуры рассчитывали, что до конца 2019 года удастся объявить конкурс на нового главу "Укрзализныци"


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