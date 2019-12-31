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В Судане казнят 27 силовиков за смерть учителя

31 декабря 2019 | 08:45

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Он протестовал против свергнутого президента, был задержан и убит.


В Судане приговорили к смертной казни 27 силовиков за убийство демонстранта во время акций протеста против правления тогдашнего президента Омара аль-Башира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, 27 сотрудников национальной разведывательной службы были приговорены к смертной казни за причастность к убийству учителя Ахмеда аль-Хейра, который находился под стражей за участие в акциях протеста.

По данным СМИ, протестующий был задержан силовиками конце января. В помещениях спецслужбы аль-Хейра пытали, в результате чего он умер. Родственники погибшего сообщали, что его тело было покрыто синяками. Правоохранители отвергали обвинения в убийстве, утверждая, что задержанный учитель умер от болезни.

Отмечается, что это первый случай, когда суд Судана вынес приговор за противодействие акциям протеста через более чем полгода после того, как аль-Башир был отстранен от власти.

Напомним, ранее сообщалось, что в Судане вынесли приговор бывшему президенту страны Омару аль-Баширу, который был свергнут военными в связи с обвинениями в коррупции. Бывшего суданского президента приговорили к 2 годам заключения.

Как известно, военный переворот в Судане, в ходе которого был отстранен президент аль-Башир, произошел 11 апреля 2019 года. В тот день министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о переходе власти в стране Высшему военному совету и задержании президента аль-Башира.



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