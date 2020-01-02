|
Визит Госсека США в Украину отложен
02 января 2020 | 09:11
распечатать комментарии [0] добавить в
Государственный секретарь США Майк Помпео отсрочил визит в Украину. Об этом со ссылкой на Государственный департамент США сообщает "Голос Америки".
"Госсекретарь Помпео перенес свой визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр из-за необходимости Государственного секретаря находиться в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке и обеспечить безопасность американцев на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Госдепа 1 января.
"Визит Помпео будет снова запланирован в ближайшее время, он ждет с нетерпением эту поездку", - сообщает Госдепартамент США.
Ранее Госсекретарь Помпео предположил, что может перенести планируемый визит в ряд стран, среди них - в Украину и Узбекистан, в связи с нападением на американское посольство в Ираке.
«Я сделаю все возможное, чтобы быть именно там, где нужно, чтобы обеспечить безопасность наших людей, работников Государственного департамента, чтобы американцы были в безопасности на Ближнем Востоке. И если это означает, что мне придется несколько отложить мою поездку, то так я и сделаю», - сказал Майк Помпео 31 декабря в интервью телеканалу «Фокс ньюз».
Ранее Государственный секретарь США в рамках турне по странам Восточной Европы и Центральной Азии планировал посетить также Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. В повестке дня Майка Помпео были встречи с Президентом Украины, главой МИД и министром обороны.
также читайте
[31.12.2019]
[28.12.2019]
[28.12.2019]
[28.12.2019]
|
по теме
В Мукачево в новогоднюю ночь стреляли из гранатомета
02. 01. 2020 | 09:20
Полиция Мукачево разыскивает неизвестного, который применил гранатомет в новогоднюю ночь. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на полицию в Закарпатской области. Выяснено, что правонарушитель на улице Ференца Листа выстрелил из ручного гранатомета.
Днпутаты лишились неприкосновенности
02. 01. 2020 | 09:17
В Украине с 1 января перестала действовать депутатская неприкосновенность. Как это будет работать?
ДБР не впоралося з завданням – заява бюро
02. 01. 2020 | 08:52
Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило про низку виявлених "суттєвих порушень" у роботі бюро впродовж минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
На медреформу, которая заработает в Украине с 1 апреля, выделят 72 миллиарда
31. 12. 2019 | 09:34
Кабинет министров Украины принял программу медицинских гарантий для населения, которую запустят с 1 апреля 2020 года. Об этом говорится на сайте правительства.
У Греты Тунберг депрессуха
31. 12. 2019 | 09:30
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»