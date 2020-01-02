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Визит Госсека США в Украину отложен

02 января 2020 | 09:11

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Государственный секретарь США Майк Помпео отсрочил визит в Украину. Об этом со ссылкой на Государственный департамент США сообщает "Голос Америки".


"Госсекретарь Помпео перенес свой визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр из-за необходимости Государственного секретаря находиться в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке и обеспечить безопасность американцев на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Госдепа 1 января.
 
"Визит Помпео будет снова запланирован в ближайшее время, он ждет с нетерпением эту поездку", - сообщает Госдепартамент США.
 
Ранее Госсекретарь Помпео предположил, что может перенести планируемый визит в ряд стран, среди них - в Украину и Узбекистан, в связи с нападением на американское посольство в Ираке.
 
«Я сделаю все возможное, чтобы быть именно там, где нужно, чтобы обеспечить безопасность наших людей, работников Государственного департамента, чтобы американцы были в безопасности на Ближнем Востоке. И если это означает, что мне придется несколько отложить мою поездку, то так я и сделаю», - сказал Майк Помпео 31 декабря в интервью телеканалу «Фокс ньюз».
 
Ранее Государственный секретарь США в рамках турне по странам Восточной Европы и Центральной Азии планировал посетить также Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. В повестке дня Майка Помпео были встречи с Президентом Украины, главой МИД и министром обороны.


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