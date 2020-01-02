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В Мукачево в новогоднюю ночь стреляли из гранатомета
02 января 2020 | 09:20
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Полиция Мукачево разыскивает неизвестного, который применил гранатомет в новогоднюю ночь. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на полицию в Закарпатской области. Выяснено, что правонарушитель на улице Ференца Листа выстрелил из ручного гранатомета.
На место происшествия после вызова отправилось руководство областной полиции, а также руководство Мукачевского отдела полиции, криминалистическая лаборатория следственного управления ГУНП в Закарпатской области, взрывотехники и следственно-оперативная группа.
"Сейчас известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Поврежден забор одного из домохозяйств. На месте происшествия осталась часть от снаряда", - отметили в полиции.
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