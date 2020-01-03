26 декабря 2019 года информационное агентство "Українські Новини" направило информационный запрос в госконцерн "Укроборонпром" о размере заработной платы за ноябрь 2019 года (оклад и другие выплаты) замдиректора концерна Мустафы Найема.

"Месячный должностной оклад заместителя генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти государственного концерна "Укроборонпром" Мустафы Найема составляет 43 000 гривен. Информация о доходах Мустафы Найема на должности заместителя генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти государственного концерна "Укроборонпром" содержится в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - сказано в ответе.

В то же время гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус рассказывал, что получает в госконцерне всего 4,5 тысяч гривен в месяц.

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