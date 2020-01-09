"Зміни" у ГПУ: очікувані наслідки

09 января 2020 | 09:03 , Олексій Баганець Екс-заступник Генерального прокурора

Хочу поділитися, хоча б частково, як особисто в мене «тануть» надії на зміни «на краще» в Україні. Зверніть увагу, чого тільки варті так звані «реформи» в органах прокуратури, про що я вже неодноразово писав, в тому числі і особисто нинішньому Президенту України, і говорив із журналістами та глядачами і слухачами особисто в телестудіях, по радіо і телефону, попереджаючи про їх катастрофічні наслідки?

Як можна радіти від того, що в результаті неконституційного, непрофесійного так званого «тестування», а особливо «задушевних співбесід» з прокурорами центрального апарату Генеральної прокуратури України взагалі «далеких» від прокурорської діяльності членів «конкурсних комісій», цю «атестацію» пройшли із 1339 прокурорів лише 610, що складає 45%?! Саме такими «досягненнями» тішаться як Р.Рябошапка, на 100% «свій прокурор» для В.Зеленського, так і «куратор» цих «конкурсних відборів», невідомо ким визнаний фахівець в області прокурорського нагляду, нехай і у формі процесуального керівництва, В.Чумак, який до прокуратури має таке відношення, вибачте, як я до аеродинаміки.

Вибачте, а як ще можна назвати «рапорти» бувшого юриста прикордонних військ В.Чумака про те, що за 27 років незалежної України в органах прокуратури нічого не робилося, або про те, що вони із Р.Рябошапкою ледь не здійснили «революцію» не просто в Генеральній прокуратурі, а для всієї системи кримінальної юстиції?

А такі його заяви про те, що, начебто, за три місяці, що працює нова команда в Генеральній прокуратурі України, до кримінальної відповідальності було притягнуто більше високопосадовців, ніж за всі попередні роки разом взяті, я трактую як поважну причину, щоб пройти обстеження у лікарів відповідного профілю.

Тому і не дивно, що та ж Олена Лукаш виставила його «на посміховисько» під час процедури вручення їй зміненої підозри, під час чого він виглядав, вибачте, як «хлопчик для побиття». За словами автора цих слів - Сергія Лямця, без досвідчених і професійних прокурорів вся прокуратура себе перетворить у подібних до В.Чумака.

І це в той час, друзі, коли один із представників «грантоїдів», який постійно приймає вже на професійній основі участь у відборах спочатку працівників ДБР, а тепер і прокурорів, про результати тестування висловився зовсім іначе (дослівно): « … нерідко можна було чути, що в Генеральній прокуратурі сидять одні корупціонери. Це не те, що не правда, це тотальна маніпуляція. Частина прокурорів мають не тільки ґрунтовні знання, але й у мотиваційному плані могли б дати фору юристам із приватного сектору. Це мене приємно здивувало!»

Зрозуміло, що названі високопосадовці лише виконавці цих відвертих репресій в прокуратурі, бо діють за вказівками закордонних центрів впливу, того ж Фонду американського мільярдера Д.Сороса та посольства США, які всі разом не бажають добра Україні, бо їх завданням є не тільки скупити українську землю, а і зруйнувати владу в нашій державі як таку, щоб перетворити її на керований ззовні протекторат, на зразок Гватемали чи Гондурасу. Дійсно, цей процес фактичного знищення правоохоронної системи в Україні розпочався ще при П.Порошенку, але, я ніколи не думав, що він так «розквітне» при нинішньому Гаранті Конституції! І ніхто, зверніть увагу, сьогодні не переймається тим, що в результаті такого «реформування», протягом вже кількох місяців відвертого беззаконня, приниження та оббріхування всіх прокурорів, яке твориться в органах прокуратури і, зокрема, в центральному апараті Генеральної прокуратури, держава в цілому не виконує взяті на себе функції по боротьбі із злочинністю та, особливо, в частині забезпечення прав громадян, в т.ч. і на захист від злочинних посягань. Ухиляються від відповідальності за такий стан речей в державі і нинішні керівники Генеральної прокуратури, а як на мою думку, то вважаю, що вони діють саме таким чином свідомо, навмисно звільняючи з посад та органів прокуратури взагалі саме найбільш підготовлених фахівців у сфері досудового слідства та прокурорського нагляду, нехай і у формі процесуального керівництва, які вміли розкривати злочини, володіли необхідними навичками і досвідом по збору, перевірці та оцінці доказів, знали, як підтримувати в судах свої і слідчих клопотання на стадії слідства, а тим більше - державне обвинувачення по направлених до судів обвинувальних актах. Ще раз наголошую, що нинішні «реформатори» в Генеральній прокуратурі України звільнили з посад навіть тих, кого ледь не шляхом обману схилили до підписання клопотань про взяття під варту осіб, підозри яких не були достатньо обґрунтовані органами досудового слідства, що в майбутньому стало причиною неявки таких прокурорів до суду для участі у розгляді апеляцій підозрюваних та зриву судових засідань. Я маю на увазі зовсім не однозначну в доказовому плані кримінальну справу за фактом умисного вбивства Павла Шеремети.

Або як можна було звільнити майже одночасно всіх прокурорів регіонів і більшу частину їх заступників, фактично паралізувавши на кілька місяців діяльність не тільки прокуратури на місцях, а і всіх органів досудового розслідування, залишивши громадян нашої держави напризволяще перед лицем знахабнілої злочинності?!! Ну хіба може один заступник, наприклад, того ж прокурора Дніпропетровської області охопити весь об’єм роботи своєї і всіх інших заступників, одночасно виконуючи обов’язки і керівника прокуратури такого великого регіону? Приблизно така ж ситуація в інших прокуратурах регіонів, де робота органів досудового розслідування фактично паралізована на час так званих «реформ»!

А подивіться, що робиться в прокуратурі столиці нашої держави, де Генеральний прокурор звільнив майже одночасно і керівника, і його заступників, в результаті чого майже два тижні в цій прокуратурі немає жодного вищестоящого прокурора, не працюють їхні флешки (ключі) для внесення необхідних змін до ЄРДР, в т.ч. і призначення протягом доби процесуальних керівників по зареєстрованих провадженнях, в більшості своїй про не розкритті злочини, це в той час, коли необхідно продовжувати строки досудового розслідування та тримання підозрюваних осіб під вартою і т.д.?! Або візьміть події під Верховною Радою України, де зовсім недавно відбулися зіткнення, із застосуванням фізичного насильства, між протестувальниками і поліцією. Запитайте Генерального прокурора, яка реакція на ці кримінальні правопорушення з боку органів прокуратури столиці?

Або що робиться в районних (окружних) судах столиці, куди фактично прокурори майже не ходять для участі в процесах? То хіба, це, вибачте, не повний параліч кримінального судочинства! Сказати, що Р.Рябошапка цього не знає, буде неправдою, бо він призначав на 2 чи 3 дні «тимчасово виконуючого обов’язки прокурора міста (кажуть, майбутнього заступника цього керівника), але і той відмовився приймати рішення про продовження строків слідства і тримання під вартою, заявляючи, що це не в його компетенції. Ви тільки вдумайтесь, декому із керівників місцевих прокуратур м. Києва нинішні «доброчесні і висококваліфіковані фахівці» із майбутнього «Офісу Генерального прокурора» навіть рекомендували закривати на деякий час кримінальні провадження, по яких закінчились строки слідства, та навіть звільняти з-під варти підозрюваних, у яких закінчилися строки перебування в СІЗО (в що не хочеться вірити), а після призначення нових керівників прокуратури м. Києва - поновлювати досудове розслідування і повторно ініціювати обрання до таких осіб цієї виняткової міри запобіжного заходу!!!

А якщо згадати вчорашній випадок в Апеляційному суді міста Києва, де розглядалась зовсім тривожна і абсурдна апеляція про скасування цього запобіжного заходу відносно 5-ти екс-беркутівців, які обвинувачуються в умисному вбивстві десятків мирних протестувальників 20 лютого 2014 року на вул.Інституцькій під час подій на Майдані, то становиться не по собі. Мало того, що таке дійство ініційовано, начебто, для подальшого обміну цих підсудних із РФ на наших полонених, так і в судове засідання, куди з’явилися постійні процесуальні керівники і державні обвинувачі по цій справі, чомусь раптом неочікувано і для них з’явилась нова група прокурорів, начебто на підставі постанови Р.Рябошапки на заміну попереднім прокурорам, які приймали участь у цій справі вже кілька років підряд! І це стало однією із причин затягування процесу, бо захист потерпілих почав заявляти клопотання про відвід нових прокурорів, потім головуючого у процесі.

І тому, як не погодитися із висловлюванням одного із відомих юристів, з яким я не є однодумцем у багатьох його поглядах на діяльність правоохоронних органів нашої держави. Але, з тим, що стосується нинішньої діяльності ГПУ, з його оцінками результатів, так званих, «реформ» прокуратури, я погоджуюся. Зокрема, що головним досягненням нинішнього Генерального прокурора на даний час є створення «Офісу Генерального прокурора» та паралельно з цим – звільнення із прокуратури тих, хто хоч щось умів робити і хоч якось розбирався в кримінальному процесі. Не можна сперечатись із його ж висловлюванням про те, що на фоні таких «успіхів» нинішнього очільника прокуратури найбільшим його досягненням є перетворення його попередніх, постмайдановських Генеральних прокурорів у «беззаперечних геніїв інтелектуальної і прокурорської думки».

Якщо ви думаєте, що Р.Рябошапка відчуває свою провину за такий колапс, який склався нині в правоохоронній і судовій системі, то глибоко помиляєтесь, бо він зайнятим зовсім іншим: він вже кілька днів наввипередки зі своїм «бойовим» заступником В.Чумаком розхвалюють себе фактично за знищення української прокуратури. Зокрема, 26.12.2019 року він звітував спільно з Тимчасово повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором про свої «досягнення» по звільненню майже половини прокурорів центрального апарату ГПУ, чим насправді фактично паралізував роботу всіх слідчих підрозділів центральних апаратів Національної поліції, СБУ, ДБР та Фіскальної служби!

Більш того, що кинулось у вічі, тепер підтверджуються попередні заяви того ж Юрія Луценка про намагання американського посольства впливати на професійну і кадрову політику прокуратури України, в т.ч. і на предмет того, кого можна притягувати до кримінальної відповідальності, а кого ні. До речі, яктповідомляють працівники Генеральної прокуратури України, у їх відомчій їдальні на вул. Різницькій наразі можна почути більше англійської і грузинської мови, чим рідної. Тепер вже не здаються вимислом заяви деяких наших політиків про те, що так звані «громадські організації антикорупційного спрямування» під виглядом впровадження в Україні «реформаторських» ідей фактично взяли під свій контроль кадрову політику нашої держави, бо самі фактично підбирають і формують склад як правоохоронних органів, починаючи із НАБУ та САП, так в цьому році вже дійшли і до судів (той же Вищий антикорупційний суд) та НАЗК. А тому не дивно, що частина цих «грантоїдів» вже за нової влади не тільки призначені на високі посади не тільки в Кабінет Міністрів України та навіть в систему оборонного комплексу, що взагалі звучить дико, а, навіть, добралися і до органів прокуратури (до речі, такі намагання мали місце і за часів П.Порошенка, коли на посаду заступника Генерального прокурора В.Шокін призначав Д.Сакварелідзе, правда не надовго), яка повинна здійснювати організацію досудового розслідування злочинів всіма органами правопорядку і процесуальне керівництво ними, тобто, фактично таким чином іноземці взяли під свій контроль всі органи досудового розслідування. А якщо більш точніше, то їх представники незабаром, скоріш всього, будуть призначені і на керівні посади в ДБР та новостворену Службу фінансових розслідувань, після чого хіба що божевільні чи обмежено дієздатні можуть заперечувати те, що наша держава тепер повністю знаходиться під зовнішнім управлінням.

І хіба не є підтвердженням таких сумних висновків той факт, як були успішно прилаштовані (вибачте, працевлаштовані) на високооплачувані посади в Укрзалізницю, в Укроборонпром та інші «жирні» місця наші знані «грантоїди», які до цієї роботи не мають ніякого відношення ні професійного, ні ділового, ні організаторського. Але, про такі фактично корупційні призначення чомусь мовчать їхні ж колеги із того ж Центру протидії корупції, частина з яких в цьому році «пробрались» навіть до Верховної Ради, де без будь-якого професійного і політичного досвіду, і відсутності будь-якої схильності до законодавчої діяльності «успішно» виконують вказівки та замовлення своїх закордонних «господарів».

Але, вибачте, повернемося знову до нинішньої ситуації в прокуратурі, звідкіля неконституційним способом витісняють головне надбання нашої держави – професіоналів, яких в Україні готували десятками років і на них опирались держава, суспільство і громадяни як на свій щит від злочинності та беззаконня. Причому, ще раз повторюю, це реалізовують особи, які не мають будь-якої уяви про діяльність органів прокуратури, а головне, які ніколи б раніше, не могли бути призначені на службу в прокуратуру ні за освітою, ні за рівнем професійної підготовки, ні, тим більше - за рівнем відповідного досвіду! Для прикладу, з різних джерел в ЗМІ оприлюднювалася інформація хоча б про те, як двоє нових «доброчесних» заступників нинішнього Генерального прокурора намагались здати, так звані, «тести на знання законодавства», але, за результатами набрали відповідно один - 32%, а другий ще менше - 10% із 100 можливих! Не думаю, що більше шансів їх здати і у нинішнього керівника Генеральної прокуратури України.

Разом з тим, за словами того ж Р.Рябошапки, вони планують донабрати в «Офіс Генерального прокурора» людей, які являються, вслухайтесь, професіоналами, але, не мають прокурорського досвіду! Навіть присутній на згаданому вище брифінгу представник США в Україні Вільям Тейлор заявив, що під час даної реформи йдеться не тільки про наймання багатьох нових прокурорів, а й проведення з ними тесту, щоб нові прокурори відповідали стандартам, яким відповідають наявні прокурори. Тобто, задумані «тести», «співбесіди» є не що інше, як прикриття поставлених перед «грантоїдами» завдань повністю оновити систему прокуратури іншими «новими обличчями», які будуть готові виконувати будь-які завдання своїх справжніх господарів.

До речі, говорив Р.Рябошапка і про систему оцінки того, як прокурори повинні виконувати свої повноваження. Мабуть невипадково новопризначений вже «доброчесними» керівниками Генеральної прокуратури прокурор Львівської області не тільки організовує екскурсії в службовому приміщенні (не розумію тільки, чому СБУ досі не позбавило цей орган доступу до державної таємниці) для всіх бажаючих, але і заявила своїм підлеглим про те, що не обов’язково потрібно навіть ходити на роботу, головне, щоб виконувалися їх службові обов’язки! Оце вам і «нові обличчя»! Можна лише уявити, що чекає нашу державу в майбутньому! З такими підходами, як правильно висловився один із відомих політологів і журналістів С.Лямець, прокуратура має всі шанси скоро перетворитися на вивіску з написом «не роблю нічого вам, щоб нічого не було мені».

Ну і насамкінець. Ви тільки зверніть увагу, в що саме нинішні «призначенці» перетворили так звані «конкурсні комісії» Генеральної прокуратури України, куди незрозуміло на якій підставі, за якими критеріями, невідомо ким рекомендованих, призначили, так званих, «представників рекомендованих авторитетними міжнародними організаціями», а точніше – «грантоїдів», для участі в проведенні так званих «співбесід» з прокурорами на предмет дотримання останніми прокурорської етики, доброчесності та відповідності стилю життя задекларованим статкам!? Як по мені, то висновки таких саме «комісій» не витримають ніякої критики і будуть визнаватись в майбутньому судами не правомочними, бо ніхто не може проводити позасудові перевірки і виносити позасудові вироки на предмет, доброчесна людина, чи ні. Взагалі треба сказати, що такі «співбесіди» заслуговують окремої уваги та більш детального аналізу і дослідження, щоб донести їх зміст до відома суспільства і зробити в майбутньому все, щоб це ніколи не повторювалось, бо такі приниження, втручання в особисте життя та маніпулювання плітками, неперевіреною інформацією, або тим більш - власними домислами, фантазією і припущеннями, тільки підривають довіру не тільки до органів влади, а і шкодять іміджу нашої держави.

"Ракурс"