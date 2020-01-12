ВОЕННАЯ БАЗА США В ИРАКЕ СНОВА ПОДВЕРГЛАСЬ РАКЕТНОМУ УДАРУ

Reuters со ссылкой на два информированных источника уточняет, что на территорию базы Балад упало как минимум 7 минометных бомб , 4 иракских военных ранено.

В ИРАКЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ВОЕННОЙ БАЗЫ США УПАЛИ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ВОСЕМЬ РАКЕТ. ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ.