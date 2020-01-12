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ВОЕННАЯ БАЗА США В ИРАКЕ СНОВА ПОДВЕРГЛАСЬ РАКЕТНОМУ УДАРУ

12 января 2020 | 19:13

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В ИРАКЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ВОЕННОЙ БАЗЫ США УПАЛИ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ВОСЕМЬ РАКЕТ. ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ.


Reuters со ссылкой на два информированных источника уточняет, что на территорию базы Балад упало как минимум 7 минометных бомб , 4 иракских военных ранено.
 
Бомбы, указывает агентство, упали на взлетно-посадочной полосе внутри базы.


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