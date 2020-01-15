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в Украине изменятся условия выхода на пенсию
15 января 2020 | 08:45
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В "Слуге народа" предлагают увеличить пенсионный возраст.
В Украине в 2020 году будет увеличен страховой стаж для выхода на пенсию — с прошлогодних 26 до 27 лет.
Более того, он будет ежегодно расти до 2028 года и к тому времени должен достигнуть 35 лет, пишет «Страна».
Украинцы, которые достигли пенсионного возраста (то есть, 60 лет), но не успели заработать нужный стаж, могут или продолжать трудится дальше, либо докупить недостающий стаж (заплатив 22% ЕСВ с минимальной зарплаты за каждый месяц, то есть, около 10-11 тысяч гривен за каждый год) или получать минимальную пенсию или социальную помощь.
Если у работника от 17 до 27 лет страхового стажа, то он сможет выйти на пенсию только в 63 года, а если он накопил от 15 до 17 лет — не раньше 65 лет.
Что интересно, власти снова заговорили о повышении пенсионного возраста в Украине.
Как заявила недавно депутат от «Слуги народа» и глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, без повышения пенсионного возраста Украине не обойтись никак. Без этого, якобы, последующие поколения украинцев будут обречены на ухудшения условий по пенсионному обеспечению.
«Как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», — отметила Третьякова.
Как именно будет происходить это повышение и насколько великим оно окажется — пока неизвестно. Третьякова в качестве сценариев лишь предположила, что это может быть, например, повышение на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года.
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