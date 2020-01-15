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"Феофанія" стане досутпною для пересічних українців

15 января 2020 | 08:51

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого уряд та Державне управління справами мають забезпечити доступність для громадян медичної допомоги, що надається елітною клінічною лікарнею "Феофанія".


"Кабінету міністрів України та Державному управлінню справами y тримісячний строк вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики та лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею "Феофанія" Державного управління справами", - ідеться в указі, який набирає чинності 15 січня 2020 року.
 
Нагадаємо, "Феофанію", яка десятиліттями лікувала народних депутатів і держчиновників, кожна нова влада обіцяла зробити доступною для звичайних українців. 
 
Елітна лікарня "Феофанія" стане доступною для всіх українців
У самій клініці проти цього не заперечують, але уточнюють: це можливо, якщо відомий чіткий механізм фінансування за кожного пацієнта. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/zelenskiy-pidpisav-ukaz-schodo-dostupnosti-elitnoyi-likarni-feofaniya-dlya-vsih-ukrayinciv-1474491.html


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