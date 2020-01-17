Минкульт: СМИ будут выдавать знак качества за этику

"Индекс доверия - это такой специальный знак качества, который добровольно присваивается медиа, придерживающихся журналистской этики. Это происходит по заявлению медиа, никоим образом не насильно - то есть добровольно, медиа, которые считают, что они придерживаются стандартов, работают по методологии, критериям и достойны получить этот знак качества - условный "индекс доверия", могут обратиться к одной из независимых организаций", - рассказал замминистра.

Так, в министерстве считают, что это отличие медиа смогут использовать при популяризации и при информировании общества.

"Так потребителю информации сообщается, что этому медиа можно доверять, а информация в нем - достоверная. Однако, только медиа, получившие "индекс доверия", имеют право использовать этот знак. Если же СМИ не обращалось, и не проходило эту процедуру - за это ответственность", - добавляет Максимчук.

Он также отметил, что медиа компенсируются расходы на проведение проверки, поскольку медиа проявляет свое уважение к обществу, свой честный и качественный подход.

Напомним, в Украине планируют ввести должность уполномоченного по вопросам информации.