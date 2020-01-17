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Минкульт: СМИ будут выдавать знак качества за этику
17 января 2020 | 14:04
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Министерство культуры, молодежи и спорта планирует создать независимую организацию, которая будет присваивать средствам массовой информации знак качества, так называемый "индекс доверия". Об этом во время презентации проекта закона о противодействии дезинформации рассказал заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук, передает корреспондент УНН.
"Индекс доверия - это такой специальный знак качества, который добровольно присваивается медиа, придерживающихся журналистской этики. Это происходит по заявлению медиа, никоим образом не насильно - то есть добровольно, медиа, которые считают, что они придерживаются стандартов, работают по методологии, критериям и достойны получить этот знак качества - условный "индекс доверия", могут обратиться к одной из независимых организаций", - рассказал замминистра.
Так, в министерстве считают, что это отличие медиа смогут использовать при популяризации и при информировании общества.
"Так потребителю информации сообщается, что этому медиа можно доверять, а информация в нем - достоверная. Однако, только медиа, получившие "индекс доверия", имеют право использовать этот знак. Если же СМИ не обращалось, и не проходило эту процедуру - за это ответственность", - добавляет Максимчук.
Он также отметил, что медиа компенсируются расходы на проведение проверки, поскольку медиа проявляет свое уважение к обществу, свой честный и качественный подход.
Напомним, в Украине планируют ввести должность уполномоченного по вопросам информации.
Источник: УНН
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