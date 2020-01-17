ТЕМА

Минкульт: СМИ будут выдавать знак качества за этику

17 января 2020 | 14:04

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Министерство культуры, молодежи и спорта планирует создать независимую организацию, которая будет присваивать средствам массовой информации знак качества, так называемый "индекс доверия". Об этом во время презентации проекта закона о противодействии дезинформации рассказал заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук, передает корреспондент УНН.


"Индекс доверия - это такой специальный знак качества, который добровольно присваивается медиа, придерживающихся журналистской этики. Это происходит по заявлению медиа, никоим образом не насильно - то есть добровольно, медиа, которые считают, что они придерживаются стандартов, работают по методологии, критериям и достойны получить этот знак качества - условный "индекс доверия", могут обратиться к одной из независимых организаций", - рассказал замминистра.

Так, в министерстве считают, что это отличие медиа смогут использовать при популяризации и при информировании общества.

"Так потребителю информации сообщается, что этому медиа можно доверять, а информация в нем - достоверная. Однако, только медиа, получившие "индекс доверия", имеют право использовать этот знак. Если же СМИ не обращалось, и не проходило эту процедуру - за это ответственность", - добавляет Максимчук.

Он также отметил, что медиа компенсируются расходы на проведение проверки, поскольку медиа проявляет свое уважение к обществу, свой честный и качественный подход.

Напомним, в Украине планируют ввести должность уполномоченного по вопросам информации.

Источник: УНН


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Перехожі розглядають картонну фігуру мера Києва Леоніда Черновецького у скафандрі під час акції протесту ПП Велика Україна біля Київради в Києві в четвер, 28 грудня 2006 р. ПП Велика Україна вимагає проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень Черновецького та Київради. Фото Сергія Светлицького

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100