В остановленном за нарушение ПДД автомобиле нашли труп участника АТО

20 января 2020 | 15:08

В Киевской области в поселке Иванков сотрудники патрульной полиции за нарушение ПДД остановили автомобиль, внутри которого обнаружили тело застреленного мужчины. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, водитель автомобиля, который оказался ветераном АТО, признался, что сам нанес смертельное ранение знакомому — другому участнику боевых действий на Донбассе — и направлялся в полицейский участок.

Позже выяснилось, что в этот день они с товарищем употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между мужчинами возник спор, во время которого водитель из охотничьего ружья выстрелил в сторону товарища, сидевшего позади.

В данный момент 49-летний мужчина задержан. Орудие преступления — охотничье ружье без документов — изъято. Тело 47-летнего погибшего мужчины направлено на проведение экспертизы.

Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает причины конфликта.