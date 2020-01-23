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Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию

23 января 2020 | 12:00

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть. Он назвал странной ситуацию, когда один союзник Минска не позволяет ему покупать нефть у общего союзника, и призвал заняться диверсификацией поставок, передает БЕЛТА.


По его словам, у России следует закупать не более 30-40 процентов от необходимого республике объема нефти. Остальное можно завозить через страны Балтии и Украину — по 30 процентов с каждого направления.


Лукашенко признал, что в настоящее время страна не в состоянии обойтись без российской нефти, и с этой ситуацией придется разобраться.

Экономические условия для Белоруссии, как подчеркнул президент, усложняются из-за введения Россией налогового маневра. В результате снижается доходность нефтеперерабатывающих заводов и доходы республиканского бюджета. Местным НПЗ становится все труднее финансировать инвестиционные программы и текущую деятельность. Глава государства призвал закупать любую нефть — азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую — по мировым ценам.


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