Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию

23 января 2020 | 12:00

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть. Он назвал странной ситуацию, когда один союзник Минска не позволяет ему покупать нефть у общего союзника, и призвал заняться диверсификацией поставок, передает БЕЛТА.

По его словам, у России следует закупать не более 30-40 процентов от необходимого республике объема нефти. Остальное можно завозить через страны Балтии и Украину — по 30 процентов с каждого направления.



Лукашенко признал, что в настоящее время страна не в состоянии обойтись без российской нефти, и с этой ситуацией придется разобраться.



Экономические условия для Белоруссии, как подчеркнул президент, усложняются из-за введения Россией налогового маневра. В результате снижается доходность нефтеперерабатывающих заводов и доходы республиканского бюджета. Местным НПЗ становится все труднее финансировать инвестиционные программы и текущую деятельность. Глава государства призвал закупать любую нефть — азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую — по мировым ценам.