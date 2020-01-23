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В Deutsche Bahn готовы лишь консультировать "Укрзализныцю", а не управлять

23 января 2020 | 13:29

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Представители немецкой компании Deutsche Bahn, которой, как рассказал в Давосе премьер-министр Украины Гончарук, отдали в управление на 10 лет "Укрзализныцю", сообщают о том, что намерены оказывать лишь консультативные услуги компании.


По словам представителя пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн, украинские железные дороги не планируют передавать в управление концерна. "Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать "Украинскую железную дорогу" по предпринимательским и техническим вопросам", - сообщил Экштайн в интервью ТАСС.

По словам представителя Deutsche Bahn, в начале февраля соответствующий меморандум о намерениях подпишут в Киеве и в нем будут зафиксированы подробности сотрудничества. На вопрос о том, идет ли также речь об "управлении" украинскими железными дорогами, Экштайн отметил, что вопрос касается консалтинга. "Речь идет о консалтинге", - сказал он.

Ранее Гончарук заявил, что передача "Укрзализныци" на 10 лет в управление немецким специалистам позволит найти экосистемное решение, показывающее, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов.

Также Гончарук заявил про "чудесные отношения" с Зеленским и рассказал о новой программе с МВФ, которая стартует в ближайшие месяцы.



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