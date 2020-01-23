|
В Deutsche Bahn готовы лишь консультировать "Укрзализныцю", а не управлять
23 января 2020 | 13:29
распечатать комментарии [0] добавить в
Представители немецкой компании Deutsche Bahn, которой, как рассказал в Давосе премьер-министр Украины Гончарук, отдали в управление на 10 лет "Укрзализныцю", сообщают о том, что намерены оказывать лишь консультативные услуги компании.
По словам представителя пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн, украинские железные дороги не планируют передавать в управление концерна. "Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать "Украинскую железную дорогу" по предпринимательским и техническим вопросам", - сообщил Экштайн в интервью ТАСС.
По словам представителя Deutsche Bahn, в начале февраля соответствующий меморандум о намерениях подпишут в Киеве и в нем будут зафиксированы подробности сотрудничества. На вопрос о том, идет ли также речь об "управлении" украинскими железными дорогами, Экштайн отметил, что вопрос касается консалтинга. "Речь идет о консалтинге", - сказал он.
Ранее Гончарук заявил, что передача "Укрзализныци" на 10 лет в управление немецким специалистам позволит найти экосистемное решение, показывающее, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов.
Также Гончарук заявил про "чудесные отношения" с Зеленским и рассказал о новой программе с МВФ, которая стартует в ближайшие месяцы.
также читайте
[21.01.2020]
[20.01.2020]
[20.01.2020]
|
по теме
Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг закончить курс экономики в колледже
23. 01. 2020 | 14:17
Эко-активистка из Швеции Грета Тунберг должна пройти курс экономики и только после этого попытаться призывать к отказу от углеводородного топлива. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в четверг, 23 января, передает MarketWatch.
В Китае бушует коронавирус. Опасно ли заказывать на AliExpress?
23. 01. 2020 | 13:31
Новый китайский коронавирус стал причиной смерти уже 17 человек. Он диагностирован у пациентов еще в нескольких странах, но больше всего заразившихся остается в Китае. У многих людей в связи с этим появился вопрос, опасно ли заказывать товары в китайских интернет-магазинах и может ли вирус передаться через посылку?
Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию
23. 01. 2020 | 12:00
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть. Он назвал странной ситуацию, когда один союзник Минска не позволяет ему покупать нефть у общего союзника, и призвал заняться диверсификацией поставок, передает БЕЛТА.
Кадыров уходить не собирается
21. 01. 2020 | 09:06
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что собирается покинуть свой пост. Ранее подобные сообщения в СМИ появились на фоне его решения передать свои полномочия главе правительства Муслиму Хучиеву из-за «временной нетрудоспособности». По словам руководителя республики, его политическая карьера связана только с Чечней.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»