В Китае бушует коронавирус. Опасно ли заказывать на AliExpress?

23 января 2020 | 13:31

Новый китайский коронавирус стал причиной смерти уже 17 человек. Он диагностирован у пациентов еще в нескольких странах, но больше всего заразившихся остается в Китае. У многих людей в связи с этим появился вопрос, опасно ли заказывать товары в китайских интернет-магазинах и может ли вирус передаться через посылку?

Что сейчас происходит с коронавирусом

В Китае все летальные случаи от коронавируса произошли в провинции Хубэй. Общее число заразившихся, по официальным данным, - 571 человек, хотя эксперты полагают, что настоящее количество намного больше. Их них 95 в тяжелом состоянии.

Из-за стремительного распространения власти Китая решили закрыть для выезда город Ухань, откуда начал распространяться коронавирус. Его жителям запрещено выезжать за пределы города до дальнейшего уведомления. Работа общественного транспорта, метро, паромов и рейсов дальнего следования временно приостанавливается. Исходящие рейсы из аэропорта и вокзалов временно не осуществляются. О снятии запрета будет сообщено дополнительно.

Также с коронавирусом сввязывают падение цен на эталонные марки нефти. Предположительно, распространение может еще больше сократить спрос на рынке, где и так на данный момент наблюдается избыток предложения.

Опасны ли посылки из Китая

В связи с распространением коронавируса многие задумались о том, не опасно ли заказывать товары из Китая, в том числе с самого популярного сайта AliExpress.

Для того, чтобы это понять, нужно выяснить две вещи: способ передачи и срок жизни вируса вне организма.

Новый вид коронавируса передается в основном воздушно-капельным путем (при чихании и так далее). Заражение в большинстве случаев можно произойти через контакт с носителем.

Что более важно, известные коронавирусы (из 39 известных видов только 7, включая новый 2019-nCoV, передаются человеку) вне организма носителя живут в среднем от нескольких часов до пары суток. Учитывая, что посылки из Китая редко идут меньше двух недель, риск заражения минимальный.

Тем не менее, теоретически есть вероятность выживания вируса, если, допустим, больной человек чихнул на вещь и отправил ее по почте. Поэтому полученные товары лучше обработать (помыть, продезинфицировать антисептиком). Предметы одежды необходимо постирать, прежде чем надевать на тело. Посуду нужно тщательно вымыть и обдать кипятком.

Впрочем, все эти правила желательно соблюдать и без угрозы коронавируса, ведь никто не гарантирует, в каких гигиенических условиях и на каком складе хранились товары и кто их трогал, прежде чем они попали к покупателю.

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