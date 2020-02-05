ОВГЗ называют пирамидой. Это миф или правда?

05 февраля 2020 | 09:11 , Петр Шевченко

Почему ОВГЗ и финансовая пирамида - две большие разницы. Краткое и понятное объяснение.

Политические популисты используют низкую финансовую грамотность украинцев как оружие, настраивая людей против своих оппонентов. Страшилка о том, что облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — это пирамида, начала приживаться в массовом сознании.

Причина — Украина, согласно индексу финансовой грамотности Организации экономического сотрудничества и развития, заняла последнее место среди 30 стран в 2019 году. Эти данные говорят о том, что для большинства украинцев ОВГЗ является непонятной аббревиатурой и близко не ассоциирующейся с возможностью получить доход или сохранить капитал.

Зато возможность заработать на ОВГЗ видят иностранные инвесторы, среди которых есть инвестиционные и пенсионные фонды из США — иностранцы за прошлый год купили ОВГЗ на $4,5 млрд. И иностранцы продолжают покупать украинские государственные облигации.

Похоже, они не читают постов депутата от Слуги народа Александра Дубинского, близкого к олигарху Игорю Коломойскому. Дубинский с группой последователей, разгоняет тезис о том, что ОВГЗ — это пирамида. «Дискредитация надежных финансовых инструментов в Украине, эмитентом которых выступает Министерство финансов Украины, выгодна тем лицам, которые заинтересованы не в финансово устойчивой и экономически успешной стране, а в расшатывании и дестабилизации ситуации внутри страны», — ответили НВ Бизнес в Минфине.

НВ Бизнес решил напомнить, что такое ОВГЗ и проверить аргументы тех, кто продвигает лозунг о пирамиде.

Что такое пирамида

В Минфине отметили, что как правило, дезинформаторы используют два аргумента в пользу того, что ОВГЗ связано с пирамидой: сам факт выпуска государственных облигаций и процентные ставки, под которые они выпускаются.

«Вместе с тем, они умышленно или из-за собственной низкой финансовой грамотности не указывают, что государственные облигации как финансовый инструмент используются во всех цивилизованных странах мира и на протяжении всей истории независимой Украины. А процентные ставки по облигациям напрямую зависят от экономической и политической ситуации в стране», — сказали в Минфине.

Но как минимум нужно вспомнить, что такое пирамида, чтобы понять насколько это понятие далеко от ОВГЗ и в этом НВ Бизнес помог руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий. «Финансовая пирамида — это вид мошенничества, когда один участник пирамиды покупает за живые деньги определенный актив, а потом продает его дороже второму. В свою очередь, второй продает актив третьему ещё дороже, и так далее. При этом, такой актив не представляет никакой ценности для не-участников пирамиды. То есть, за пределами пирамиды он стоит ноль», — объясняет он.

8 карточек

А в случае с ОВГЗ, по его словам, все совсем по-другому. «ОВГЗ — это ликвидная бумага, признанная во всем мире, которую можно продать кому угодно. И ее не обязательно продавать, так как можно дождаться ее погашения. В случае с пирамидой — если ты не продал, то ты потерял все вложенные деньги. Цена/стоимость ОВГЗ базируется на финансовой способности украинского правительства. Эта способность улучшилась за год: госдолг к ВВП существенно сократился. Тот, кто ставит в один ряд ОВГЗ и финансовые пирамиды — либо не понимает, что такое пирамида, либо считает Украину несуществующим государством», — подытожил эксперт.

По словам Паращия, то, что в 2019 году иностранцы начали активно покупать ОВГЗ, было неожиданным событием. «Но это не плохо и не хорошо: просто у Минфина появился ещё один неплохой источник для финансирования дефицита бюджета. Раньше приходилось одалживать с помощью других инструментов: международных займов от США, ЕС или Мирового банка, выпуском еврооблигаций. Просто теперь набор инструментов стал шире», — сказал он.

Президент ИГ Универ Тарас Козак также уточнил, что ОВГЗ — это часть госдолга и не может быть пирамидой, потому что он уменьшается в отношении ВВП и размера госбюджета. «Проценты по привлечению в годовом размере падают как в долларе, так и в гривне. Срок оборота ОВГЗ постоянно увеличивается. И стоимость обслуживания долга постоянно уменьшается по отношению к размеру нашего бюджета. Каждый из этих фактов показывает, что ОВГЗ не является частью пирамиды», — сказал он.

Что такое ОВГЗ

ОВГЗ — это ценные бумаги, которые выпускает государство Украина в лице Министерство финансов для привлечения средств исключительно на внутреннем рынке. Полученные деньги направляются на обслуживание текущих долгов государства или других нужд, связанных с госбюджетом.

Украина обязана инвесторам в ОВГЗ выплатить их номинальную стоимость при погашении и доход, согласно условия размещения.

Погашение ОВГЗ в полном объеме (100% суммы) гарантировано государством. Этот инструмент еще более надежен, чем банковский депозит, которые сегодня страхуется Фондом гарантирования вкладов физлиц на 200 тыс. грн.

Прибыль от вложения в ОВГЗ не облагается налогом, кроме военного сбора в размере 1,5%. А за доход по банковским депозитам распространяется ставка налогообложения в размере 18%, а также военный сбор 1,5%.

Номинал одной ОВГЗ в гривне — 1000 грн, одной ОВГЗ в долларах США — $1000.

Контекст

Отвечая на запрос НВ Бизнес, в Минфине назвали четыре факта, которые абсолютно четко указывают на то, что понятие «ОВГЗ» и «пирамида» далеки друг от друга.

Первый — гособлигации — финансовый инструмент в Украине, возврат средств за которым 100% гарантирован государством.

Второй — ОВГЗ используются для обеспечения финансирования расходов государственного бюджета, который за годы независимости Украины практически каждый раз парламент принимал с дефицитом (суммарно в 1991—2018 годах 606 млрд грн). То есть страна, из года в год брала кредиты на выполнение обязательств перед гражданами. Если добавить сюда невыполнение планов приватизации (122 млрд грн в 1999—2019 годах), обеспечение финансовой стабильности (участие государства в капиталах банков, предприятий, предоставление займов ФГВФЛ и оформление возмещения НДС стоило еще 544 млрд грн), а также влияние девальвации гривни в 2014—2016 годах, то получим ту сумму государственного долга, сформированного правительствами Украины за почти 30 лет.

Третий — размер годовой ставки, под которую Минфин осуществляет заимствования, формируется на основании анонимных конкурентных заявок от банков-первичных дилеров и их клиентов (локальных и международных инвесторов). Со своей стороны, министерство устанавливает предельный уровень доходности, заявки с превышением которого не удовлетворяют. Также ограничение может быть установлено на объем выпуска каждого инструмента.

Например, на аукционе по размещению трехлетних государственных облигаций 21 января 2020, поступили заявки от инвесторов, которые готовы были занимать средства под 9,74−10,75%. Минфин удовлетворил только те заявки, которые не превышали 10,15%. Таким образом, две трети заявок, желающих приобрести государственные облигации, было отклонено из-за высокой стоимости кредитных ресурсов. По итогам аукциона, средняя ставка заимствования составила 10,01%.

Влияние на то, под какие проценты инвесторы готовы одалживать средства, имеют политические и экономические факторы. Например, в начале 2019 года, с учетом приближения президентских и парламентских выборов инвесторы готовы были предоставлять средства Украине по ставкам около 20% в гривне. В течение 2019 ставки на внутреннем рынке значительно уменьшились, что демонстрирует уменьшение политических рисков и улучшение макроэкономической ситуации в Украине, а к началу 2020 года ставка за 4-летним ОВГЗ уменьшилась до 9,88% - уменьшение в два раза.

Четвертый — занимать или нет средства решает не Минфин. Минфин лишь обеспечивает исполнение бюджета, принятого Верховной Радой Украины. Если в основном финансовом законе страны расходы будут превышать доходы, то разницу министерство должно обеспечить кредитными ресурсами. Если этого не делать, то в госбюджете не хватит средств для выплат заработных плат, строительства дорог и других важных проектов, которые реализуются в Украине.

Могут ли возникнуть проблемы с обслуживанием госдолга?

В Минфине, ссылаясь на мировой опыт, утверждают, что проблемы с обслуживанием госдолга возникают при наличии трех факторов: рост стоимости кредитных ресурсов; уменьшение сроков, на которые привлекаются средства; неконтролированность дефицита бюджета, или большой разрыв между доходами и расходами государственного бюджета.

По стоимости. Опыт показывает, что критическими для финансовой стабильности является привлечение ресурсов под ставку 30% и более. Например, дефолт России в 1998 году был спровоцирован ростом стоимости долговых обязательств до 49%. Из-за отсутствия реформ, стагнации экономики и невыполнения программы МВФ в прошлом году Аргентина привлекала ресурсы под 30,45% и находилась в шаге от дефолта.

«Почти год, как доходность ОВГЗ только падает. В январе 2019 года инвесторы готовы были занимать средства под около 20%, а на первом аукционе 2020 ставка зафиксировалась ниже 10%», — подчеркнули в министерстве.

По срокам. Правительству той же России два десятилетия назад верили один день. То есть государственные ценные бумаги выпускались даже на такой короткий срок, так как инвесторы не знали, вернут деньги на следующий день.

В Украине в 2019 году наибольшим спросом пользовались гособлигации со сроком погашения более 3 лет. «Инвесторы верят в Украину даже на более длинной перспективе — в июне прошлого года были выпущены шестилетние облигации. По окончании января 2020 запланировано размещение семилетних облигаций», — добавили в Минфине.

К управлению. По результатам выполнения госбюджета Украины в последние годы, показатель его дефицита составил даже меньше консервативного целевого показателя. Для того, чтобы не допустить неконтролируемого роста расходов госбюджета, по инициативе Минфина были установлены законодательное ограничение максимальной планки дефицита бюджета — не более 3%. «По предварительным данным Казначейства дефицит государственного бюджета в 2019 году составил около 2%. Согласно Закону о государственном бюджете на 2020 год, целевой показатель дефицита государственного бюджета установлен в размере 2,09%», — подчеркнули в учреждении.

Могут ли иностранные инвесторы сразу продать все ОВГЗ, обвалив курс гривни?

Нет.

За 2019 год гривна стала наиболее укрепленной локальной валютой в мире в отношении доллара США. Кроме рекордного урожая зерновых, этому поспособствовал неожиданно большой приток валюты на местный межбанковский рынок от продажи ОВГЗ (более $4,5 млрд). В связи с этим, в финансовых кругах Украины возникла дискуссия, что из-за стремительного роста курса гривни может возникнуть эффект сжатой пружины — если инвесторы начнут одновременно продавать ОВГЗ, резко обвалив курс нацвалюты.

Но в Минфине не видят предпосылок для такого исхода, так как доля иностранных инвесторов в ОВГЗ не является критической и составляет менее 15%: «Для сравнения, в других странах аналогичный показатель значительно выше: в Мексике — 56%, в Индонезии — 39%, в Чешской Республике — 42%, а в Польше — 24%».

Кроме того, большая часть нерезидентов сконцентрирована в ценных бумагах с различными сроками погашения, преимущественно в долгосрочных ценных бумагах. Сценарий одновременного сброса всех ценных бумаг выглядит крайне маловероятным и совершенно точно он не может быть внезапным. Опыт Аргентины и России (в 1998 году) показывает, что должны длительное время совпадать множество негативных внутренних и внешних политических и экономических факторов.

«Сейчас мы наблюдаем положительный эффект от заинтересованности со стороны иностранных инвесторов в украинских ОВГЗ: уменьшение ставок заимствований в государственный бюджет в национальной валюте, удлинение сроков заимствований и улучшения валютной структуры государственного долга», — резюмировали в Минфине.

НВ