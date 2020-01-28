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Ахметов будет жить как король
28 января 2020 | 08:39
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Приобретенная вилла на 18 тысяч квадратных футов расположена на побережье, ранее была домом короля Бельгии Леопольда II
Компания олигарха Рината Ахметова SCM Holdings Limited приобрела особняк стоимостью 200 миллионов евро на Французской Ривьере у итальянской компании Campari. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Сообщается, что компания купила особняк, известный как Вилла де Седрес в городе Сен-Жан-Кап-Феррат, после того, как итальянский производитель напитков объявил о продаже еще в том году.
О продаже стало известно от человека, знакомого с соглашением. Предварительное соглашение о продаже было достигнуто в августе 2019 года.
Также в компании Ахметова сообщили о приобретении актива недвижимости. Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию.
Отметим, что эта вилла на 18 тысяч квадратных футов расположена на побережье, датируется 1870 годом и прежде была домом короля Бельгии Леопольда II.
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[21.01.2020]
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