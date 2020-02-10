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Русские отправили трубоукладчик на завершение "Северного потока-2"

10 февраля 2020 | 08:36

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Трубоукладчика ждут в Сингапуре 22 февраля.


Из российского порта в Находке вышел трубоукладчик "Академик Черский" - судно "Газпрома", которое способно достроить газопровод "Северный поток-2". Об этом сообщают российские СМИ.

Судно направилось в Сингапур, куда должно прибыть 22 февраля. Согласно данным мониторингового ресурса Vesselfinder, "Академик Черский" покинул порт вечером в воскресенье, 9 февраля.

 

Напомним, ранее стало известно, что США готовят новые санкции против "Северного потока-2", на тот случай если Россия все-таки попытается достроить газопровод. Новые санкции против инвесторов проекта или покупателей газа могут быть введены уже в феврале-марте.

РБК-Украна



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