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Русские отправили трубоукладчик на завершение "Северного потока-2"
10 февраля 2020 | 08:36
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Трубоукладчика ждут в Сингапуре 22 февраля.
Из российского порта в Находке вышел трубоукладчик "Академик Черский" - судно "Газпрома", которое способно достроить газопровод "Северный поток-2". Об этом сообщают российские СМИ.
Судно направилось в Сингапур, куда должно прибыть 22 февраля. Согласно данным мониторингового ресурса Vesselfinder, "Академик Черский" покинул порт вечером в воскресенье, 9 февраля.
Напомним, ранее стало известно, что США готовят новые санкции против "Северного потока-2", на тот случай если Россия все-таки попытается достроить газопровод. Новые санкции против инвесторов проекта или покупателей газа могут быть введены уже в феврале-марте.
РБК-Украна
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