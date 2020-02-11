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В ОП не исключают отставку Андрея Богдана
11 февраля 2020 | 08:36
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По словам источников, вероятность отставки Богдана большая.
В Офисе президента не подтверждают, но и не опровергают возможную отставку Андрея Богдана. Об этом РБК-Украина сообщили два несвязанных источника во власти.
Один из них отметил, что глава ОП действительно написал заявление об отставке.
"Богдан написал заявление. На этот раз официально", - сказал он.
На данный момент заявление якобы не принято главой государства.
Собеседник издания в окружении президента Владимира Зеленского отметил, что в отличие от предыдущих слухов об увольнении главы ОП, на этот раз он "не стал бы категорично опровергать эту информацию".
"До утра все должно уже стать понятно, вероятность большая", - добавил он.
В то же время, официальный комментарий по этому поводу в Офисе президента изданию не предоставили.
Сам Андрей Богдан на вопрос РБК-Украина о своей отставке пока не ответил.
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