В ОП не исключают отставку Андрея Богдана

11 февраля 2020 | 08:36

По словам источников, вероятность отставки Богдана большая.

В Офисе президента не подтверждают, но и не опровергают возможную отставку Андрея Богдана. Об этом РБК-Украина сообщили два несвязанных источника во власти.

Один из них отметил, что глава ОП действительно написал заявление об отставке.

"Богдан написал заявление. На этот раз официально", - сказал он.

На данный момент заявление якобы не принято главой государства.

Собеседник издания в окружении президента Владимира Зеленского отметил, что в отличие от предыдущих слухов об увольнении главы ОП, на этот раз он "не стал бы категорично опровергать эту информацию".

"До утра все должно уже стать понятно, вероятность большая", - добавил он.

В то же время, официальный комментарий по этому поводу в Офисе президента изданию не предоставили.

Сам Андрей Богдан на вопрос РБК-Украина о своей отставке пока не ответил.