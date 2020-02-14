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Главный госфискал не чужд службе
14 февраля 2020 | 13:59
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Солодченко работает в налоговой милиции с 2002 года
Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Сергея Солодченко. Об этом говорится в распоряжении правительства от 12 февраля 2020 года №108-р, которое обнародовано на Правительственном портале.
Также Кабмин признал утратившим силу распоряжение от 17 июля 2019 года № 556 о временном возложении исполнения обязанностей главы ГФС на Дениса Гутенко.
По данным ГФС, полковник налоговой милиции Солодченко - начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.
Солодченко родился в 1975 году в Луганской области. После окончания в 1998 году, Луганского института внутренних дел МВД Украины, по 2002 год проходил службу в органах внутренних дел. В налоговой милиции работает с 2002 года. С апреля 2018 года начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.
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