|
"Укртелеком" повысил тарифы для населения
19 февраля 2020 | 16:09
распечатать комментарии [0] добавить в
Тарифы Укртелекома выросли с 1 марта.
"Укртелеком" повысил с 1 марта 2020 года стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения на 10% - с 54,28 гривен до 59,71 гривен. Об этом сообщается на сайте компании.
Согласно сообщению, 1 марта 2020 года прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года.
Кроме того, "Укртелеком" повысил тариф на план "Домашний базовый" с 94 грн. до 117 грн (500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера). Тариф "Домашний безлимитный" повышен с 99 грн до 123 грн.
Напомним, в Украине с 1 января 2020 года вступили в силу новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги, которыми были повышены тарифы на услуги "Укртелекома".
Согласно решению НКРСИ, с 1 января 2020 года установлены новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения повышена на 10% - с 54,28 гривен до 59,71 гривен. Для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц предпринимателей стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон повышена на 10% - с 59,59 грн до 65,55 грн.
Однако в пресс-службе "Укртелекома" заявили, что с 1 января повышения тарифов не произойдет.
Как сообщало РБК-Украина, тарифы АО "Укрпошта" на почтовые отправления по Украине с 1 января 2020 года вырастут на 10-12,5%.
также читайте
[18.02.2020]
|
по теме
Свою безопасность в Карпатах туристы могут теперь обеспечить он-лайн
20. 02. 2020 | 15:02
Спасатели предлагают туристам зарегистрироваться перед выходом в горы.
Представитель Минобороны России вымогал взятку за скафандр для МКС
19. 02. 2020 | 16:15
Майор Минобороны Александр Кузьмин обвинен во взятке. Военный требовал мзду за согласование испытаний и приемки скафандра «Орлан-МКС», который после должен был быть доставлен на Международную космическую станцию (МКС). Обвинительный приговор по этому делу вступил в законную силу.
Метеорологи: зимы не было, и вот настала весна!
19. 02. 2020 | 16:13
В Белой Церкви мужчина открыл стрельбу по прохожим
19. 02. 2020 | 16:11
Мужчина из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»